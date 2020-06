In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En met welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft elke week advies en kijkt deze week mee over de schouder van Mariska Fissette.

Psycholoog en ondernemerscoach Mariska Fissette (34) runt samen met haar man een coaching- en trainingsbureau.

‘Vijf jaar geleden ben ik met mijn man Jop een coaching- en trainingsbureau gestart. We woonden toen in Sydney. Daar leerden we de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) kennen: gedragstherapie waardoor je leert om te gaan met vervelende gedachtes en emoties. Tijdens onze wereldreis die volgde, hebben we Training Farm opgezet en terug in Nederland zijn we ACT-trainingen gaan geven aan psychologen, coaches, managers, artsen en fysio’s. Nu staan we soms voor een zaal met wel driehonderd psychologen: te gek! Daarnaast coach ik sinds anderhalf jaar ondernemende vrouwen met mijn bedrijf MARIS. Ik help andere coaches, ex-topsporters en modellen hun business verder uit te bouwen, doelen te stellen en planningen te maken. Daarbij ben ik verrassend veel bezig met het thema geld. Daar blijken veel uitdagingen in te zitten. Ondernemers die denken dat ze het niet waard zijn of er nog niet klaar voor zijn en zo zichzelf klein houden, waardoor hun business ook niet kan groeien.’

De werkweek van Mariska Fissette

‘Veertig tot vijftig uur. Al sta ik nooit echt uit. Ondanks de coronacrisis gaat alles gelukkig gewoon door, alleen nu in de vorm van webinars en online coachingsessies. Om te ontspannen doe ik aan yoga, ga ik hardlopen of de natuur in. En twee avonden in de week hou ik vrij voor mezelf.’

Kasboekje bijhouden

‘Ik heb geleerd hoe belangrijk inzicht in mijn financiën is voor mijn persoonlijke ontwikkeling en die van mijn business. Elke dinsdag plan ik twee financiële uren in. Ik heb me de profit first-methode eigen gemaakt en wil me nu verdiepen in beleggen. Op vrijdag plan ik een uur voor saaie bonnetjes. De rest doet mijn boekhouder.’

Droomsalaris

‘200.000 euro per jaar is mijn doel voor nu. Als er meer geld binnenkomt, betekent het ook dat ik meer mensen heb bereikt en nog meer vrouwen heb geholpen. Verder vind ik het belangrijk dat ik mijn creativiteit, onafhankelijkheid en vrijheid kan bewaren.’

Onderhandelen

‘Word bewust van je kritische gedachtes. Schrijf ze op en begin met ‘Ik heb de gedachte dat ik…’ en vervolgens ‘Ik merk op dat ik de gedachte heb dat ik…’. Daardoor creëer je afstand en neem je je kritische stem minder snel mee in de onderhandeling.’

Financiële misser

‘Ik heb twee keer een virtual assistant ingehuurd en vooraf niet goed genoeg nagedacht wat ik haar precies wilde laten doen. Zonde van mijn geld.’

Financiële meevaller

‘Vorig jaar heb ik na lang zoeken en veel inlezen een bemiddelaar gevonden die me heeft geholpen aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een paar dagen na afsluiting viel ik van mijn fiets en brak mijn knieschijf. Ik zat van mijn lies tot mijn enkel in het gips en kon niets. Heel fijn dat ik toen die uitkering kreeg.’

Mariksa Fissette kun je volgen via Mariskafissette.com en @mariska_fissette

Inkomsten per maand van Mariska Fissette Nettosalaris € 3000 – 4000 Mariska: ‘Gemiddeld verdien ik 7500 euro per maand. Ik werk met de profit first-methode. Dat betekent dat er van mijn omzet dertig procent naar mijn kostenpotje gaat, daar betaal ik al mijn zakelijke kosten van. Zo besteed ik veel geld aan opleidingen en boeken. Dit jaar al zo’n 2000 euro en vorig jaar 8000 euro. Goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Twintig procent verdeel ik over mijn winstpotje en mijn belastingpotje en vijftig procent gaat naar mijn salarisrekening. Dat hoop ik verder uit te bouwen, zodat ik steeds meer kan sparen. Mocht er echt iets gebeuren, dan kan ik altijd terugvallen op mijn man. Hij heeft ook nog een vaste baan.’ Uitgaven per maand Huur (incl) € 600

Arbeidsongeschiktheidsverzekering € 220

Boodschappen € 250

Uiteten / bestellen € 50

Koffie buiten de deur € 60

Zorgverzekering € 135

Sporten € 80

Telefoon € 15

Kleding € 150

Beauty € 100

Totaal € 1660 Mariska: ‘Doordat ik sinds de coronacrisis weekboodschappen ben gaan doen, merk ik dat ik veel efficiënter bezig ben. Aan ov-kosten ben ik nauwelijks iets kwijt. Mijn opdrachten zijn veelal online of doe ik lopend of op de fiets. We gaan zelden uiteten, ik vind het veel leuker om voor vrienden te koken. Wel begin ik de week het liefst met een koffiestart in een café. Die cappuccino kan ik natuurlijk ook thuis drinken, maar het voelt als een fijne ervaring. En dan vind ik het een mooie uitgave. Twee keer per jaar geef ik flink geld uit aan nieuwe kleren, maar het meeste geld gaat op aan reizen. Dat is het leukste om voor te sparen.’