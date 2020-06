Marlies Offerman: ‘Sinds de crisis spaar ik € 1400 per maand’

In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En met welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft elke week advies en kijkt deze week mee over de schouder van Marlies Offerman.

Marlies Offerman (42) is imagocoach en projectleider en woont in Rotterdam.

‘Sinds 2002 werk ik als projectleider en jurist. Een logisch vervolg op mijn studie rechten, een veilige keuze. Een jaar of tien geleden begon ik het steeds meer te missen dat ik hier mijn creativiteit niet in kwijt kon. Ik ging een opleiding kleur en stijl volgen, iets wat me altijd al interesseerde. Zo leerde ik ook mijn eigen kledingstijl ontwikkelen: nog steeds geschikt voor mijn werk, maar ik kan me er meer in uiten. Weg keurslijf. En dat is ook precies waar ik sinds 2014 andere vrouwen mee help; vaak dertigers die toe zijn aan de volgende carrièrestap en niet goed weten hoe ze de persoonlijke ontwikkeling en groei die ze vanbinnen doormaken ook aan de buitenkant kunnen laten zien. Inmiddels ben ik gecertificeerd coach. Ik help vrouwen hun eigen stijl te vinden in hun kleding en werk. Het leuke is dat er bijna niets persoonlijkers is dan je kledingkast. Daardoor ontstaan vaak de mooiste gesprekken en inzichten. Het bijzonderst vind ik dat vrouwen door mijn tips beter in hun vel zitten, dat ook uitstralen, complimenten ontvangen en zo nog meer zelfvertrouwen krijgen.’

De werkweek van Marlies Offerman

‘Ik werk 32 uur als projectleider en jurist bij de Rijksoverheid voor de Autoriteit Consument en Markt. Op dit moment hou ik me vooral bezig met de coronavouchers die bedrijven aan consumenten uitgeven met vaak onduidelijke voorwaarden. Wij houden toezicht en grijpen in waar nodig. Als projectleider coach ik mijn jongere collega’s, dat vind ik ook het leukste aan deze baan. Op vrijdag en zaterdag werk ik aan mijn eigen bedrijf. Van live kleur- en stijladvies tot online coaching en workshops. Het voelt niet als werk, waardoor ik het goed volhou. Verder geef ik op woensdagavond spinningles, echt een hobby waarvoor ik betaald krijg. De zondag is voor sporten, lezen en relaxen. Met vrienden spreek ik af op vrijdagavond. Mijn vriend zie ik de rest van de week vaak ’s avonds.’

Kasboekje bijhouden

‘Dat heb ik voor het eerst voor deze rubriek gedaan. Best shocking, maar ook wel goed. Helemaal omdat ik graag meer tijd in mijn eigen bedrijf wil steken. Gelukkig red ik het nog, al zal ik wel meer op moeten letten.’

Droomsalaris

‘Net zoveel verdienen als nu ondanks dat ik minder dagen in loondienst wil werken. Zodat ik ook dan niet hoef na te denken over grote uitgaven als vakanties.’

Onderhandelen

‘Mijn ondergrens bepalen gaat steeds beter. Als iemand een kleuradvies boekt en ter plekke ook meteen wat stijltips vraagt, dan leg ik uit dat ik daar echt de tijd voor wil nemen om kwaliteit te kunnen leveren. En dat daar weer een ander prijskaartje aan hangt.’

Financiële misser

‘Heb ik gelukkig niet.’

Financiële meevaller

‘Ik wilde al langer van fulltime naar 32 uur gaan. En toen ik promotie maakte, kon ik hetzelfde blijven verdienen in minder dagen.’

Marlies Offerman kun je volgen via Marliesofferman.nl en @marliesofferman.

Inkomsten per maand van Marlies Offerman

Nettosalaris € 3.900

Marlies: ‘Mijn nettosalaris is € 3.500. Daarnaast krijg ik maandelijks mijn vakantiegeld en eindejaarsuitkering à € 400 uitbetaald. De inkomsten uit mijn bedrijf zijn nog heel wisselend: de ene maand € 500 en de andere € 1000. Dit geld staat op een aparte rekening en besteed ik aan persoonlijke ontwikkeling in de vorm van trainingen en opleidingen die me aanspreken. In de toekomst hoop ik meer tijd in mijn bedrijf te steken, waardoor dit voor een stabieler inkomen zorgt. Voor mijn spinninglessen krijg ik nog zo’n € 60 tot 100 per maand. Dat leg ik weer apart om nieuwe sportkleding van te kopen. Anders gaat het op aan niets. Verder spaar ik sinds de coronacrisis van mijn vaste salaris zo’n € 1400. Dit begon als experiment om te kijken of ik met minder ook uitkom als ik een baan voor drie dagen zou hebben. Tot nu toe werkt het en heb ik meteen aardig gespaard.’

Uitgaven per maand

Hypotheek, incl. VVE € 800

Gas, water, licht € 125

Verzekering divers € 30

Boodschappen € 300

Uiteten/bestellen € 100

Zorgverzekering € 130

Reiskosten € 50

Telefoon en internet € 70

Kleding/boeken/interieur € 400

Beauty € 100

Schoonmaakster € 90

Vakantie en weekendjes weg € 200

Totaal€ 2.395

Marlies: ‘Ik zou graag bewuster mijn geld willen uitgeven. Zo gaf ik altijd vrij veel uit aan eten, kleding, boeken en spullen voor in huis. Doordat ik de afgelopen maanden veel meer thuis ben, besef ik wat ik allemaal al heb en dat het eigenlijk wel goed is zo. Al zal ik mijn jaarlijkse shopweekend in Parijs niet snel opgeven.’