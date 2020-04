Money talks met Jitske Serné: ‘Gelukkig hebben we een buffer’

In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En met welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft elke week advies en kijkt deze week mee over de schouder van Jitske Serné.

Haar & make-up artist Jitske Serné (31) is zzp’er. Veel van haar klussen werden door de coronacrisis afgezegd.

‘Sinds vier jaar werk ik als fulltime haar & make-up artist. Als klein meisje vond ik het al fantastisch om met haar bezig te zijn. Het heeft iets magisch. Na een aantal jaar in de kapsalon was ik daar uitgeleerd en besloot ik visagie erbij te gaan doen. Zo ben ik de tijdschriftenwereld ingerold. Ik doe veel shoots voor bladen en inmiddels vooral met duurzame mode- en beautymerken. Twee jaar geleden ben ik samen met mijn man en twee vrienden SOPHO gestart: één weekend per jaar fotograferen we mensen die een goede portretfoto willen. De opbrengst gaat naar een jaarlijks wisselend goed doel, zoals de Plastic Soup Foundation.’

Werkweek

‘Gemiddeld werk ik drie dagen op de set en besteed ik een dag aan administratie. Vorig jaar had ik lange tijd zo veel gewerkt dat ik er geen plezier meer in had. Zonde, want ik vind mijn werk juist zo leuk. Nu hou ik die balans beter in de gaten. In mijn vrije tijd doe ik zo veel mogelijk leuke dingen met mijn man en vrienden. Verder houd ik van lezen, breien en naaien. Helemaal nu ik zwanger ben, doe ik die laatste twee veel.’

Lees ook Money Talks met Fauzia: ‘Mijn droomsalaris? Dat heb ik al!’

Kasboekje bijhouden

‘Ik weet alles precies. Vroeger wist ik tot op de cent hoeveel er in mijn spaarpot zat. Toen vond

ik het ook al een fijn idee dat ik voor mezelf kon zorgen.’

Droomsalaris

‘3500 euro per maand. Al vind ik het belangrijker dat ik plezier in mijn werk heb en daardoor de dingen kan doen die ik leuk vind.’

Onderhandelen

‘Ik zit bij Angelique Hoorn Management en mijn boeker onderhandelt voor mij. Superfijn, want bij een leuke klus denk ik al snel: oké, prima. Terwijl het juist belangrijk is om ook aan de rest van de markt te denken en geen dagprijs van 100 euro te hanteren. Daar kan niemand van leven.’

Financiële tegenvaller

‘Door het coronavirus zijn veel van mijn klussen gecanceld. Over acht weken ga ik met verlof en eigenlijk had ik gehoopt nu nog te knallen en wat extra geld te verdienen. Mijn man is ook zelfstandige, hij is fotograaf, dat maakt het nog lastiger. Gelukkig hebben we een buffer, dus er is nog geen reden voor paniek. Maar het is wel balen, want dat is eigenlijk ons spaargeld voor een nieuw huis.’

Financiële meevaller

‘Toen ik als zzp’er bij de salon werkte, bleef een deel van mijn inkomsten op hun rekening staan. Ongemerkt had ik zo 10.000 euro gespaard. Ik wist dat ik meer verdiende dan in loondienst, maar zo veel had ik niet verwacht.’

Lees ook Money Talks met Yaela: ‘Mijn leven bepaalt mijn businessplan, niet andersom’

Volgen via

Jitskeserne.com en @jitskeserne

Inkomsten per maand

Nettosalaris: € 1800

Jitske: ‘Dit bedrag keer ik mezelf maandelijks uit en hier kan ik prima van leven. Aan het einde van de maand kijk ik hoeveel er nog op mijn zakelijke rekening staat, en een deel daarvan stort ik op mijn spaarrekening. Ik ben echt een oppotter. Helemaal met een kleintje in het vooruitzicht vind ik een volle spaarrekening een fijn idee. Tijdens mijn verlof krijg ik vier maanden zwangerschapsuitkering en ik kan gelukkig altijd terugvallen op mijn man. Als het moet, kan hij de volledige kosten van de hypotheek overnemen.’

Uitgaven per maand

Hypotheek (incl. VvE) € 450

Verzekeringen € 80

Zorgverzekering € 160

Auto (lease) € 200

Gas, water, licht € 60

Boodschappen € 300

Uit eten en koffie buiten de deur € 150

Telefoon € 70

Sportschoolabonnement € 105

Beauty € 30

Kleding € 50 – € 70

Spaarrekening € 100

Goede doelen € 25

Totaal € 1800

Jitske: ‘We hebben ons voorgenomen om de komende periode goed op onze uitgaven te letten. Uit eten en koffietjes buiten de deur zit er de komende tijd niet in, dus dat scheelt weer. Bij kledingaankopen denk ik al lange tijd goed na of ik het écht wel nodig heb, zeker met schoenen en jassen. Ik kan ze toch niet allemaal dragen. Vaak doe ik eens in de drie maanden één grote aankoop. Mijn haar laat ik gratis knippen door een oud-collega. En reiskosten worden meestal vergoed door de opdrachtgever. Verder hebben we bewust voor een leaseauto gekozen, omdat we allebei veel reizen voor ons werk en hier geen gedoe mee willen. We hadden eerder een oude Mercedes. Hartstikke leuk, maar het zorgde wel om de haverklap voor onvoorziene kosten. Minimaal honderd euro in de maand. Daar zijn we nu gelukkig vanaf. De honderd euro die naar mijn spaarrekening gaat, is bedoeld voor weekendjes weg. Verder kan ik niet rood staan, dat zou alleen maar onnodige stress opleveren.’

Financiële vraag van Jitske:

‘Ik heb mijn appartement met een extra starterslening gekocht. Die heeft een iets hogere rente en wil ik graag aflossen. Daar hebben we voor gespaard en dat kan nu dus ook. Toch vraag ik me af of dit verstandig is in deze huidige markt, zeker nu we van plan zijn een nieuw huis te kopen en dit appartement te verkopen.’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Aflossen op een lening of hypotheek, of extra aflossen, betekent dat je schuld daalt en daarmee ook de rente die je betaalt. Over het deel dat je afbetaald hebt, hoef je namelijk geen rente meer te betalen. (Extra) aflossen heeft nog meer voordelen: je kunt je hypotheek eerder afgelost hebben en bent dan hypotheekvrij. Dat is natuurlijk geweldig. Je hebt meer overwaarde in je huis, waardoor je huis minder snel onder water komt te staan. Toch moet je er, voordat je eraan begint, even goed over nadenken. Zeker als je wilt verhuizen. De overwaarde in je huis moet je na de verkoop in je nieuwe huis stoppen, anders mag je de rente daarover niet aftrekken. Dat betekent dus dat je de overwaarde niet zomaar aan iets anders kunt uitgeven wanneer je verhuist. Als je dat toch doet, en dat bedrag weer opnieuw leent om een ander huis te kopen, dan is dat deel van je hypotheek niet aftrekbaar. Die regel heet de bijleenregeling, lees je daar vooral goed over in.’

Tekst Kim Buitenhuis Foto’s Martin Sweers, Getty Images, Anouk de Kleermaeker (portret Renée)

Dit verhaal komt uit VIVA-2020-15. Dit nummer ligt t/m 15 april in de winkel of kun je hier online bestellen.