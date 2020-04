Money Talk met Marlieke Koks: ‘Mijn uitgaven gaan alle kanten op’

In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En bij welke financiële kwestie kunnen ze wel wat goede raad gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft advies en kijkt deze week mee over de schouder van Marlieke Koks.

Marlieke Koks (34) heeft een eigen YouTube-kanaal gericht op vrouwen. Ze woont met haar man en dochter in Amsterdam.

‘Ik presenteer, interview en maak wekelijks online series voor mijn YouTube-kanaal. Daarbij zoek ik altijd het randje op. Mijn doel is om vrouwen herkenning te bieden en taboes te doorbreken over seks, liefde, moederschap, gezondheid en carrière. Tijdens mijn zwangerschap zat ik helemaal niet op een roze wolk en merkte dat daar online eigenlijk niet over werd gesproken. Tussen alle perfecte plaatjes besloot ik in dat gat te duiken. Nu nog krijg ik dagelijks privéberichten van vrouwen die me dankbaar zijn voor mijn eerlijkheid, openheid en tips.’

Werkweek

‘Vier dagen in de week zo’n acht uur per dag. Dan reken ik het bijhouden van mijn social media

’s avonds en in het weekend niet mee. Omdat ik mijn privéleven als moeder film, ben ik eigenlijk constant met mijn werk bezig. Ik doe dit nu zeven jaar en ben het inmiddels wel gewend.’

Kasboekje bijhouden

‘Mijn uitgaven gaan alle kanten op. Het ene moment leef ik heel zuinig, het volgende kan ik spontaan grote uitgaven doen. Wel kijk ik altijd wat mijn inkomsten zijn voor die maand, wat er in de pijplijn zit en hoeveel er nog op mijn lopende rekening staat’

Droomsalaris

‘Mijn droomsalaris is een ton per jaar, dat zou me een heel veilig gevoel geven. Lekker leven en daarnaast sparen. Dat laatste schiet er nu vaak bij in.’

Onderhandelen

‘Ik maak content vanuit mijn hart en ben in eerste instantie niet bezig met geld verdienen. Al heb ik ook jaren voor reclame- en pr-bureaus gewerkt en ben dus gewend om te onderhandelen. Nu vind ik een opdracht vaak te leuk om me zakelijk op te stellen en ga soms akkoord met minder.’

Financiële misser

‘Ik heb drie boetes gehad voor Pinterest-foto’s die ik op mijn website cottonandcream.nl had gepubliceerd. Dat heeft me € 1500 tot € 2000 per foto gekost. Na de eerste boete dacht ik dat ik de foto’s er allemaal had afgehaald. Niet dus. De laatste keer kwamen ze ook met screenshots van twee jaar terug. Echt een domper. Ik had na zes jaar ook steeds minder zin om mijn site bij te houden en door deze boetes was ik er wel even klaar mee.’

Financiële meevaller

‘We zouden ons huis graag goed willen verkopen en een nieuw huis kopen. Daar wachten we in deze rare tijd nog maar even

mee. Maar ik hoop dat daar een financiële meevaller in zit.’

Volgen via YouTube.com/cottonandcream en @marliekekoks

Inkomsten per maand

Nettosalaris: € 1500

Marlieke: ‘Ik keer mezelf weinig uit, omdat ik ook barter-samenwerkingen heb en veel spullen krijg opgestuurd, zoals kleding, beautyproducten en dingen voor mijn dochter Imae. De rest investeer ik in mijn bedrijf of zet ik op m’n spaarrekening. Grote uitgaven, zoals weekendjes weg, vakanties of een designer-item, haal ik daar weer vanaf. Doordat mijn partner een steady inkomen heeft en voldoende verdient, heb ik relatief weinig gezamenlijke kosten. Ik ben me ervan bewust dat dit niet vanzelfsprekend is en zie het als een luxepositie. Maar ik ben geen type dat haar handje ophoudt en heb altijd mijn eigen geld verdiend.’

Uitgaven per maand

Hypotheek € 400

Zorgverzekering € 125

Boodschappen € 250

Uit eten/laten bezorgen € 300 – € 400

Sportschool € 32,50

Beauty € 50

Kleding € 200

Telefoon € 20

Sauna/wellness € 100

leuke dingen doen € 50

Cadeautjes € 50

Totaal€ 1677,50

Marlieke: ‘Ik ben een echte levensgenieter en geef bijvoorbeeld graag veel geld uit aan uit eten gaan. Een glas champagne van € 20 is voor mij niet te gek, dat vind ik elke euro waard. En als ik een jasje zie van € 500 en weet dat ik er heel gelukkig van ga worden, waarom zou ik het dan niet kopen? Ik ben dus ook geen goede spaarder en geef het ’t liefst uit. In mijn studententijd merkte ik al dat ik een gat in m’n hand heb: ik stond minimaal € 1000 rood. Uiteindelijk heb ik alles met een werkbonus kunnen wegwerken. Nu kan ik gelukkig niet meer rood staan. Al ben ik, sinds ik moeder ben, wel verstandiger geworden. Ook merk ik dat ik door deze gekke tijd wat meer mijn hand op de knip heb.’

Financiële vraag van Marlieke Koks

‘Ik zou graag het overzicht in mijn inkomsten en uitgaven wat meer willen bewaren. Wat voor programma’s, apps en tips heb je hiervoor?’

Financieel expert Renée Lamboo: ‘Overzicht is zo belangrijk. Het is écht de eerste stap naar meer geld overhouden. Er zijn allerlei manieren om je uitgaven en inkomsten bij te houden. Ik zelf werk het liefst ‘gewoon’ met een bestand in Google Drive. Die kan ik delen met mijn partner en we kunnen er beiden in werken. Ook kun je er formules invullen die dingen vanzelf voor je uitrekenen.

Apps

Daarnaast bieden steeds meer banken in de eigen app een budget-optie. RegioBank bijvoorbeeld houdt in een aparte functie per maand precies voor je bij hoeveel je uitgeeft aan wat. Rabobank heeft ‘Waar gaat mijn geld naartoe?’ ABN AMRO ontwikkelde de app Grip, die je letterlijk helpt meer grip op je geld te krijgen. Je kunt die nu ook koppelen aan je rekening bij onder meer Rabobank en ING. De app categoriseert je uitgaven en laat je zien waar je geld naartoe gaat. Er zijn nog veel meer apps die dit voor je kunnen doen, gratis en betaald. Consumentenbond schreef een stuk over deze digitale huishoudboekjes. Check dat vooral.

Een offline tip voor na de coronacrisis: als je wilt beginnen met je uitgaven onder controle te krijgen, kun je even met enveloppen werken. Geef elke categorie een budget (bijvoorbeeld boodschappen, uit eten, kleding) en stop dat geld cash in aparte enveloppen. Je betaalt alles contant en wordt flink geconfronteerd met je uitgaven, omdat sommige enveloppen in no-time leeg raken. Het helpt je om je manier van geld uitgeven te veranderen. Succes!’

Tekst: Kim Buitenhuis | Foto’s Reinier Bergsma (Talpa), iStock

Dit verhaal komt uit VIVA-2020-17. Dit nummer ligt t/m 28 april in de winkel of kun je hier online bestellen.