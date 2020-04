Nadine Ridder: ‘Zolang ik kan rondkomen, ben ik tevreden’

In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En met welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft elke week advies en kijkt deze week mee over de schouder van Nadine Ridder.

Nadine Ridder (37) probeert mensen en bedrijven bewust te maken van de positieve impact van gelijkwaardigheid en duurzaamheid.

‘Ik werk als freelance creatief strateeg, opiniemaker en workshopfacilitator en ben medeoprichter van platform Weareallactivists.com. Aan de ene kant probeer ik mensen bewust te maken van de positieve impact van gelijkwaardigheid en duurzaamheid. Aan de andere kant help ik bedrijven diezelfde transformatie te maken en te vertalen naar het verhaal dat bij hun strategie past. Zo werk ik nu voor Tony’s Chocolonely aan hun content- en communicatie-strategie. Het is een interessante tijd nu veel campagnes door corona niet doorgaan of anders moeten. Hoe pak je dat aan? Verder help ik Stichting Share Network met een campagne om meer bewustzijn te creëren voor mensenhandel en ben ik mentor van een van de overlevers van deze praktijken. Ik help haar met praktische zaken als haar cv opstellen.’

Werkweek

‘Drie dagen voor Tony’s en de andere dagen voor mijn overige klussen en het schrijven van mijn boek over impact maken. Vaak komt het erop neer dat ik op zaterdag ook wat schrijfwerk

doe. ’s Avonds en zondag probeer ik mijn laptop niet te openen.’

Kasboekje

‘Van een ex kreeg ik ooit een handige Excel-sheet om mijn inkomsten en uitgaven inzichtelijk te krijgen. Ik gebruik ‘m vooral om in te schatten welk budget ik voor de komende periode heb.’

Droomsalaris

‘Zolang ik kan rondkomen en de dingen kan doen die ik leuk vind, ben ik tevreden. Daar hangt voor mij geen bedrag aan.’

Onderhandelen

‘Ik bedenk vooraf altijd goed wat ik er zelf minimaal uit wil halen en check ook regelmatig bij andere strategen wat zij krijgen. Als een bepaald bedrag niet mogelijk is, probeer ik altijd te kijken of we elkaar op andere manieren kunnen helpen. Bijvoorbeeld door media-exposure.’

Financiële misser

‘Soms zijn er opdrachtgevers die niet betalen. Zo zit ik nu met een openstaande factuur van € 10.000. Bij een bedrijf waar niks binnenkomt, valt ook niets te halen, dus ze voor de rechter slepen heeft geen zin.’

Financiële meevaller

‘Als ik die € 10.000 toch krijg. Verder voelt elke klus met een lange looptijd als meevaller. Het geeft zekerheid, waardoor ik me meer kan richten op mijn schrijfwerk. Daar verdien ik niet veel mee, ik doe het vooral omdat ik het leuk vind.’

Inkomsten per maand

Nettosalaris € 0 – 7000

Nadine: ‘Mijn inkomen verschilt heel erg: de ene maand komt er niks binnen, de andere maand zevenduizend euro. Ik betaal mezelf ook geen salaris uit, ik geef gewoon uit wat ik verdien. Daardoor geef ik in de periodes dat ik veel verdien ook meer uit. Ik ben dus geen goede spaarder. Als ik een keer krap zit, kan ik altijd terugvallen op mijn ouders en goede vrienden. Zo heb ik in het begin van mijn freelance carrière weleens overwogen een klus aan te nemen voor het geld, terwijl het eigenlijk niet goed voelde. Tot een van mijn beste vriendinnen aangaf dat ik altijd bij haar terecht kon. De wetenschap dat ik een vangnet heb, gaf me de moed om naar mijn gevoel te luisteren. Mijn ouders willen ook altijd helpen. Superfijn natuurlijk, al geeft het me toch een soort gevoel van falen als ik bij ze moet aankloppen.’

Huur € 1130

Gas, water, licht € 200

Verzekering divers € 100

Broodfonds € 122

Zorgverzekering € 123

Auto/Reiskosten € 60

Boodschappen € 500

Uiteten – koffie buiten de deur € 500

Telefoon € 28

Sportschool € 100

Beauty € 50

Kleding € 50

Goede doelen € 75

Theater – musea € 100

Literatuur – magazines € 100

Katten € 150

Totaal€ 3388

Nadine: ‘Ik geef relatief veel uit aan boodschappen en etentjes. Ben heel erg van het gemak en de gezelligheid en eet veganistisch. Kleding koop ik niet vaak. Als ik iets koop, is het duurzaam en dus prijzig. Dit doe ik al een aantal jaar waardoor er inmiddels zulke goede basics in mijn kast hangen dat ik niet elk seizoen een nieuwe garderobe nodig heb. Zo was mijn winterjas van Filippa K. een hele investering, maar die draag ik nu alweer vier jaar. Verder investeer ik ook veel in mezelf door uitgaven aan literatuur, magazines en kennissessies. Zeker in deze tijd.’

Financiële vraag van Nadine

‘Ik bouw op dit moment geen pensioen op. Een koophuis wordt vaak getipt als goede pensioeninvestering, maar door een negatieve ervaring in het verleden, wil ik geen huis meer kopen. Welke andere opties zijn er?’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Je kunt je pensioen op allerlei manieren samenstellen. Ik ken een vrouw die van spaargeld garageboxen koopt en die verhuurt. De inkomsten gebruikt ze om straks van met pensioen te gaan. Maar ook dit is, net als bij een koophuis, niet zonder risico: wat als je geen huurders meer hebt? Je kunt goud kopen, je kunt een appartement kopen voor de verhuur, je kunt beginnen met beleggen. Er zijn allerlei mogelijkheden, allemaal met hun eigen risico’s. Zelfs het pensioen van een werknemer, gewoon via de baas en een pensioenfonds, is niet zonder risico. Ook zij hebben geen gegarandeerde opbrengst. Verdiep je er goed in. Praat vooral ook met een financieel adviseur die je vertrouwt. Wed in ieder geval niet op één paard. Doe verschillende dingen naast elkaar om zo je kansen te spreiden en het risico te verlagen. Succes!’

Tekst: Kim Buitenhuis