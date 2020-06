Roos Zondervan: ‘Aan een mooi project hangt voor mij geen prijskaartje’

In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En met welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft elke week advies en kijkt deze week mee over de schouder van Roos Zondervan.

Interieurarchitect en conceptontwikkelaar Roos Zondervan (34) helpt horecaondernemers de crisis door.

‘Ik heb jarenlang verschillende horecaondernemingen gehad en veel mooie projecten gedaan. Het begon met de oude chocoladefabriek in Gouda waar ik als interieurarchitect instapte en uiteindelijk mede-eigenaar werd. Het was de start van veel te gekke samenwerkingen. Zoals het pop-uprestaurant De Garage onder het nieuwe Luxor Theater dat aansloot op de musical De marathon. Daar kon ik al mijn creativiteit in kwijt. Denk aan een wand met garageonderdelen, bierkratjes als banken en autostoeltjes als zitjes. Het mooiste was dat iedereen voor wie ik ooit iets had gedaan mij nu hielp. Na zeven jaar vond ik werkdagen van zeven uur ’s ochtends tot midden in de nacht wel mooi geweest. Nu bedenk ik creatieve oplossingen voor ondernemers. In deze crisistijd probeer ik horecaondernemers te helpen. Zo hebben we Chateau Quarantaine ontwikkeld: een wijn waarvan de opbrengst volledig naar de horecabranche gaat.’

De werkweek van Roos Zondervan

‘Ik probeer maximaal veertig uur te werken en niet alleen thuis te komen om te slapen. Verder besteed ik veel tijd aan Chateau Quarantaine. Zo staan we elke vrijdag met een clubje vrienden met wie we normaal op festival CuliNESSE bar draaien, wijn te bottelen. Allemaal op vrijwilligersbasis. Daarnaast heb ik meerdere betaalde klussen, zoals een interieurproject voor een woonboerderij in Zeeland. En werk ik dus aan interieuroplossingen en nieuwe concepten om Rotterdamse horecaondernemers te helpen. Zo heb ik voor restaurant La Cabane de Fabian een conceptaanpassing gedaan waardoor hij zijn hele assortiment makkelijk verkoopt aan de deur. Dit loopt zo goed dat ik Fabian hielp met het openen van een tweede locatie in het pand van café De Riddert. Op deze manier kan De Riddert blijven bestaan en heeft het team van La Cabane de Fabian weer voldoende uren.’

Kasboekje bijhouden

‘Niet echt. Al gaat het wel beter dan vroeger. Nu ken ik mijn vaste lasten en ben ik me bewust van wat ik uitgeef.’

Droomsalaris

‘Vind ik lastig. Het is eerder mijn droom om mooie projecten te realiseren waar ik voldoening en energie uithaal. Daar hangt voor mij nog geen prijskaartje aan. Al weet ik inmiddels ook dat financiële doelen me in mijn ontwikkeling kunnen helpen. Hier ga ik met een coach verder induiken.’

Onderhandelen

‘Vroeger nam ik uit enthousiasme klussen aan zonder over het geld na te denken. Inmiddels lukt het me om van een deal weg te lopen als het me niet genoeg oplevert.’

Financiële misser

‘Door mijn enthousiasme ben ik samenwerkingen aangegaan en projecten gestart zonder goede financiële afspraken te maken. Ik hecht niet zoveel waarde aan geld, maar uiteindelijk heb je het wel nodig.’

Financiële meevaller

‘Daar wacht ik nog op…’

Je kunt Roos Zondervan volgen via: Chateauquarantaine.nl en @rooszondervan