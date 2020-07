View this post on Instagram

Zelf een training, workshop of online programma ontwikkelen en verkopen. Dat kan ik alleen maar heel erg aanraden en aanmoedigen.. of je nu een bedrijf, organisatie, eenpitter of gewoon een enorme expert bent in jouw onderwerp. Jouw kennis is GOUD waard en waardevol voor anderen! Maar als jij jouw kennisproduct wil delen met deelnemers, zorg je dan wel dat je een didactisch sterke training of programma maakt? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❓"Didactisch sterk?"❓ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Ehm ja. Een tijdje terug vroeg ik aan het begin van een live masterclass de 40+ deelnemers of zij wisten wat ik bedoel als ik zeg dat een programma of training ‘didactisch sterk in elkaar moet steken.’ En zoals je dat vaker hebt met valkuilen als jargon (oh oh 🤦🏼‍♀️) .. bleek dat veel mensen niet precies wisten wat ik met het woord didactisch of didactiek bedoelde. En logisch ook! Als trainingen of opleidingen maken niet jouw dagelijkse kost is, heb je het woord waarschijnlijk nog nooit zelf gebruikt. Terwijl het misschien wel het Allerbelangrijkste is van elke training, workshop of (online) programma. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Dus ik heb in mijn nieuwe blogartikel uitgelegd wat didactiek is en waarom het zo belangrijk is! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⬆️LINK IN BIO⬆️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #trainingsexpert #onlinetrainen #onlinecoursebusinesssummit #onlineprogramma #kennisondernemer #vrouwelijkeondernemer #ondernemen #ondernemerschap #ondernemendevrouwen #girlbossnl #businesswomen #powervrouwen #onlineondernemen #dutchgirlboss #eigenbedrijf #zzper #zakenvrouw #ondernemerschap #fempreneur #echtinsta #groeien #eigenonderneming