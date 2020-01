Sabine: ‘Om goed te onderhandelen, vraag ik regelmatig advies aan een onderhandelcoach’

In Money Talks geven verschillende vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En bij welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s financiële expert Renée Lamboo geeft hier wekelijks tips voor.

Naam

Sabine van Ditzhuijzen (36)

Samen met

Derk (39) met wie ze twee kinderen heeft: Isabel (5) en Tommy (2).

Werk:

‘Regisseur gespecialiseerd in online video en videostrategie. Met video verbind ik verhalen van merken aan hun klanten. Zo bedenk ik videoconcepten, verzamel professionals om me heen die mij daarbij helpen en beheer ik de budgetten voor deze producties.’

Werkweek:

‘Officieel werk ik vier dagen. Maar ook als ik niet aan het werk ben, sta ik ‘aan’. Bijvoorbeeld als ik op een borrel met iemand spreek die me inspireert en met wie ik wellicht nog eens kan samenwerken. Uiteindelijk bedenk je de meest briljante ideeën ook niet op kantoor.’

Kasboekje bijhouden:

‘Zo’n twee keer per jaar. Vaak als ik het gevoel heb dat we het overzicht kwijt zijn en te veel uitgeven aan impulsaankopen. Dan probeer ik door op te letten met de weekboodschappen de boel weer in balans te krijgen.’

Droomsalaris:

‘Mijn droom is veel geld te verdienen met dat doen wat ik leuk vind. Maar geld is niet het doel op zich. Het belangrijkste vind ik een goede balans vinden tussen werk, leven en mijn kinderen en dat ik de dingen kan doen die ik leuk vind. Zoals reizen.’

Onderhandelen:

‘Zo suf dat veel vrouwen zich schuldig voelen als ze geld vragen voor de dingen waarin ze goed zijn. Om goed te onderhandelen, vraag ik regelmatig advies aan onderhandelcoach Merel van der Wouden. Gelukkig merk ik dat ik er beter in word.’

Financiële meevaller:

‘Mijn ouders hebben weleens geld overgemaakt. Precies op zo’n moment dat we net krap zaten en het erg goed uitkwam.’

Financiële misser:

‘Twee jaar geleden is bij ons ingebroken. De buit: twee laptops en twee mobiele telefoons. De verzekering dekte het niet, want we waren vergeten de achterdeur op slot te doen. Het kostte me € 3500 en een hoop gedoe.’

Volgen via:

Ditztv.com en @Ditztv

Inkomsten per maand

Nettosalaris – € 2500

Sabine: ‘Dit betaal ik mezelf maandelijks standaard uit. Het is alleen meer als ik op vakantie ga en mezelf vakantiegeld uitkeer. Gemiddeld doe ik dat twee keer per jaar, vaak zo’n 2000 euro per vakantie. Verder investeer ik de overige winst weer in mijn bedrijf aan bijvoorbeeld cursussen, apparatuur en marketing-saleskosten. Hoeveel dit is, verschilt heel erg per maand.’

Gezamenlijke uitgaven per maand

Hypotheek – € 400

Gas, water, licht en kinderdagverblijf – € 350

UPC – € 45

Volkskrant – € 15

Sporten – € 80

Kinderen – € 60

Boodschappen – € 350

Uiteten of afhalen – € 100

Oppas – € 20

Uber – € 30

Sabine: ‘Deze uitgaven delen we; de hypotheek eigenlijk 800 euro. Van de boodschappen schrik ik iedere keer weer. Uiteten gaan is voor ons echt een feestje. Gelukkig wonen we in Woerden waar je 4 euro per uur betaalt voor een oppas. En een Uber vanuit Amsterdam kost zo’n 60 euro.’

Eigen uitgaven per maand

Studieschuld bij DUO – € 183,76

Beautyproducten – € 20

Schoonheidsspecialist – € 20

Kapper – € 10

Nagels – € 10

Kleding – € 250

Goede doelen – € 10

Sabine: ‘Het bedrag dat ik aan DUO moet betalen voor mijn studieschuld kan ik inmiddels wel dromen. Verder ga ik eens in het halfjaar naar de kapper en laat ik eens per twee maanden mijn nagels doen. Aan kleding probeer ik steeds minder uit te geven. Ik ben ook bezig met een filmproject over duurzame kleding en kom hier steeds meer over te weten. Zo koop ik vaak in tweedehandszaken, ruil ik en probeer ik eerlijke merken te kopen.’

Financiële probleemstelling van Sabine

‘We hebben een spaarpotje voor onze kinderen. Wat zijn de opties als we dit spaargeld willen beleggen?’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Je kunt voor je kind sparen, maar dat levert tegenwoordig amper rente op. Beleggen is een goede optie als je nog veel tijd hebt om te sparen. Zo heeft je belegde geld veel tijd om te groeien. Je kunt voor je kind beleggen via een broker. Dat is een tussenpersoon die jou een financieel product aanbiedt. Jij hoeft vaak alleen maar te kiezen hoeveel risico je bereid bent te nemen. Zij doen de rest. Maar je kunt ook zelf beleggen voor je kinderen. Bijvoorbeeld via online platforms zoals Meesman of DeGiro. Daarbij zijn de kosten aanzienlijk lager. Je moet de beleggingen dan wel helemaal zelf aankopen en beheren. Let wel: er is verschil tussen beleggen voor of op naam van je kind. Bij de eerste optie blijft het geld van jou. Bij de tweede komt het geld na de achttiende verjaardag op naam van het kind te staan. Het is dan niet meer jouw geld. En onthoud bij beleggen: je geld kan minder waard worden.’

