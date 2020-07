In Money Talks geven vrouwen een kijkje in hun kasboek. Wat verdienen zij en hoeveel geven ze maandelijks weer uit? En met welke financiële kwestie kunnen zij wel wat advies gebruiken? VIVA’s expert Renée Lamboo van porterenee.nl geeft elke week advies en kijkt deze week mee over de schouder van Wendy van Wijngaarden.

Freelance IT-recruiter en carrièrecoach Wendy van Wijngaarden (36) weet dat ze elke crisis aankan.

‘Ik werk al tien jaar in de hr- en recruitmentbranche, de laatste zeven jaar als IT-recruiter. In april 2019 heb ik mijn vaste baan opgezegd, zodat ik een paar maanden door Nieuw-Zeeland kon reizen. Sinds die tijd ben ik freelancer en dat bevalt heel goed. Zo kon ik meteen terecht bij mijn oude werkgever Caesar Groep voor een mooie opdracht: nieuw personeel zoeken en door het sollicitatieproces begeleiden. Helaas hebben recruiters in de IT-branche een vrij slechte naam waar ik tegenop moet boksen. Gelukkig sta ik bekend als een deskundige in deze branche die heel persoonlijk betrokken is, juist voor de beste match en het langetermijnresultaat gaat en niet voor het snelle scoren. Daarnaast werk ik voor Techionista Academy, die zich inzet voor meer diversiteit en vrouwen in de IT-sector. Ik help geschikte kandidaten te selecteren die omgeschoold kunnen worden tot bijvoorbeeld data scientists. Het mooiste aan mijn werk vind ik dat ik mensen inspireer keuzes te maken in hun leven waardoor ze meer plezier en persoonlijke groei ervaren. Daarom heb ik besloten me in de toekomst nog meer op carrièrecoaching te richten. Minder vanuit de werkgever en meer vanuit de kandidaat. Zo heb ik de podcast Jouw wending opgezet, gericht op persoonlijke ontwikkeling en uit je comfortzone stappen. Mooi dat ik daarmee al snel een hecht publiek heb opgebouwd.’

A post shared by Wendy van Wijngaarden (@jouwwending) on Jun 27, 2020 at 12:51am PDT

View this post on Instagram

‘In 2014 gingen mijn ex en ik uit elkaar, midden in de huizencrisis. Ik bleef achter met een schuld van 15.000 euro. Die heb ik in anderhalf jaar afbetaald door in een goedkope huurwoning te trekken, mijn auto te verkopen en flink te sparen. Nu ken ik mijn overlevingskracht en weet ik dat ik elke crisis kan overleven.’

‘Noem je gewenste tarief of salaris en laat daarna een stilte vallen. Vrouwen hebben vaak de neiging om vervolgens snel door te ratelen, maar door die stilte kom je juist zelfverzekerder over, heb ik gemerkt. Wel handig om een aantal goede argumenten achter de hand te hebben.’

‘Privé niet, zakelijk doet mijn boekhouder het voornamelijk. Verder werk ik met de Profit First-methode (waarbij je alle inkomsten over verschillende potjes verdeelt, red.). Dat is een fijne manier om het overzicht te bewaren.’

Inkomsten per maand van Wendy van Wijngaarden

Nettosalaris € 2500

Wendy: ‘Mijn omzet is zo’n 8.000 tot 10.000 euro per maand. Ondanks dat betaal ik mezelf hetzelfde salaris dat ik ook had in loondienst, omdat ik daar prima van rondkom. En ik weet ook: als ik meer stort, gaat het helemaal op. Verder heb ik een aparte rekening voor zakelijke kosten. Daardoor heb ik minder moeite om te investeren in mijn bedrijf en geld uit te geven aan een coach of cursus. Sowieso vind ik het makkelijker om geld apart te zetten als ik een bepaald doel voor ogen heb. Zo kostte het geen moeite om de 10.000 euro voor mijn Nieuw-Zeeland reis bij elkaar te sparen. Op dit moment spaar ik maandelijks 2000 euro voor een goede buffer, mocht ik een tijdje zonder werk zitten. En als het echt nodig is, kan ik altijd op mijn ouders of vriendinnen terugvallen, maar dat wil ik koste wat het kost voorkomen. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn financiën en heb het altijd zelf gered.’

Uitgaven per maand

Hypotheek (incl. servicekosten € 650

Gas, water, licht € 85

Verzekering divers € 30

Zorgverzekering € 140

Boodschappen € 275

Uit eten/eten bestellen € 75

Reiskosten (auto incl. verzekering) € 70

Telefoon € 15

Kleding € 75

Beauty € 75

Totaal € 1490

Wendy: ‘Sinds een paar maanden eet ik veganistisch, waardoor mijn uitgaven aan boodschappen een stuk hoger zijn. Hier ga ik verder niet op besparen, omdat ik achter mijn nieuwe levensstijl sta. Aan beauty geef ik ook vrij veel uit, doordat ik vaak voor eco en duurzame merken kies. Kledinguitgaven worden juist steeds minder. Vorig jaar heb ik besloten minder te kopen en vooral duurzame merken te kiezen. Voor mij geen shirts meer die twee maanden later al uit elkaar vallen van ellende. Mijn maandelijkse kosten aan etentjes en borrels was lager tijdens de intelligente lockdown, waarin ik vooral zelf heb gekookt. Nu we weer het terras op kunnen, zal ik daar zeker weer meer geld aan kwijt zijn.’

Financiële vraag van Wendy:

‘Toen ik nog in loondienst werkte, heb ik pensioen opgebouwd. Nu ik sinds 2019 als freelancer werk, heb ik nog niets geregeld. Zelf zat ik te denken aan het deels aflossen van mijn huis en aan pensioenopbouw via beleggen. Waar moet ik in dit geval rekening mee houden?’

Financieel expert Renée Lamboo:

‘Het aflossen van je huis kan een mooie manier zijn om je pensioen aan te vullen. Eigenlijk vul je het niet aan, want je krijgt er geen geld uit ten tijde van je pensioen, maar je verlaagt wel je lasten. Stel dat je nu 800 euro per maand netto voor je huis betaalt en je lost je hypotheek zodanig ver af dat je nog maar 200 euro per maand netto betaalt, dan heb je tegen die tijd 600 euro minder per maand nodig. Het is alleen niet genoeg, je zult als pensionada ook inkomsten moeten hebben. Check eerst eens hoeveel je tot nu toe opgebouwd hebt in loondienst. Reken vervolgens voor jezelf uit hoeveel je denkt nodig te hebben. Neem daarin je lagere woonlasten ook mee. Je kunt met een speciale beleggingsrekening zelf pensioen op gaan bouwen door te beleggen. Er zijn genoeg aanbieders waar je dat tegen relatief lage kosten kunt doen. Je kunt ook altijd zelfstandig pensioen opbouwen, maar dan mag je je inleg niet aftrekken van de belasting; toch zonde om dat belastingvoordeeltje te laten liggen. Waar je op moet letten, is dat je je kosten laag houdt, dat je flexibel bent (als je even niet kunt betalen, dat dat dan ook niet hoeft) en dat je de regels heel goed leest. Zeker als je je inleg af wilt trekken, gaat dat tegen bepaalde voorwaarden vanuit de overheid. Zo mag je je inleg niet opeens opnemen en aan iets anders uitgeven. Lees je daar goed over in.’