Naar Portland? Tip van een local: doe eens een fietstour langs zeven bierbrouwerijen

Cristina Caruana (30) is accountant en woont vier jaar in Portland. De cityslogan ‘Keep Portland weird’ werd ooit bedacht om lokale kunst en creativiteit te bevorderen. Op anumbrellainportland.com blogt ze over ‘haar’ supergezellige en tikkeltje vreemde stad.

Wat is er zo leuk aan de stad?

“Portland is fun! Hou je van dynamiek? Check! Ben je gek op natuur? Check! De echte Portlander heeft outdoorbloed door z’n aderen stromen. Het is hier altijd druk op straat met jonge mensen en overal tref je leuke barretjes. Je loopt zo van de ene hotspot naar de andere.”

Wat is typisch Portland?

“Kort samengevat: rozen, bier, groen, regen en het buitenleven. En niet te vergeten de slogan: ‘Keep Portland weird’. In het centrum vind je er zelfs een muurschildering van. Mocht je daar een foto willen maken, scoor dan meteen een donut bij Voodoo Doughnut in het straatje ertegenover.

De Portlanders is een echte bierliefhebber. Op elke hoek van de straat zit wel een brouwerij en de keuze is gigantisch. Drink je biertje op een van de dakterrassen of ga op pad met de bierfiets. Nee, dat is niet zo’n geval als in Amsterdam: je huurt een gewone fiets en maakt een vijfdaagse tour in de omgeving, langs zeven brouwerijen en over de historische Columbia River Highway. De tour is niet voor mietjes: je fietst elke dag rond de vijftig kilometer. Boeken? Dat kan op beercycling.com/oregonbeerway.”

In welke wijk woon je zelf?

“Forest Heights. Een rustige buurt in het westen van de stad. Je bent zo in het centrum. Groot voordeel van aan de rand van de stad wonen, is dat ik een enorm park als achtertuin heb. Wie kan dat nou zeggen?”

Wat is de place to be in Portland?

“Locals zijn gek op wandelen, hiken, dakterrassen en watervallen spotten. Binnen een uur ben je vanuit de stad bij de kust, bergen en rivieren. De winters zijn hier erg nat, maar er hoeft maar één zonnestraal te schijnen en Portlanders weten niet hoe snel ze naar buiten moeten. Mijn favoriete plek is de International Rose Test Garden, een rozentuin met meer dan zevenduizend struiken. Een hoog oma-gehalte, maar het is prachtig. Vanaf het landhuis Pittock Mansion heb je het mooiste uitzicht over de stad.”

Wat doe je in het weekend?

“Ik gebruik mijn blog als excuus om op zoek te gaan naar leuke nieuwe plekken. Ik tref nog altijd nieuwe terrassen en hippe boetiekjes. Ook maak ik nieuw ontdekte wandeltochten. Vorig weekend hebben mijn vriend en ik nog de Willamette Waterfront-walk gelopen, langs de rivier en door het park.”

Naar buiten

Portland ligt in de staat Oregon, in het noord-westen van Amerika. Je vindt er prachtige plekken, zoals Crater Lake (in het gelijknamige National Park) en de vulkaan Mount Hood.

Blijf je eten?

Departure: voor liefhebbers van de Aziatische keuken. Trek je little black dress en pumps maar uit de kast, want je mag op chic. Tip: het voorgerecht met kleine, op streetfood geïnspireerde gerechtjes. departureportland.com

In alle straten

The pearl: het zakelijke hart van Portland. En nee, dit is geen kille, ongezellige wijk met torenhoge gebouwen, maar een edgy place to be vol brouwerijen, hippe restaurants, kleine winkels en bakkerijen. Mijn favoriet: Petunia’s, een bakkerij gespecialiseerd in glutenvrije en vegan taarten en pasteitjes. explorethepearl.com, petuniaspiesandpastries.com

Als de avond valt

Multnomah Whiskey Library, mijn favoriet! Denk: oude leren stoelen, immens grote kroonluchters en prachtige schilderijen. En dan hebben we het nog niet over de whisky gehad. Het is bijna onmogelijk om een tafeltje te krijgen, maar als het lukt: lucky you! mwlpdx.com

Topshops

Portland is een taxfree stad. Dat betekent dat je er dus lekker goedkoop kunt shoppen. Maar hou je een béétje in: kom je boven de 430 euro dan moet je er op Schiphol alsnog BTW over betalen. Ga naar Mario’s Megagrote winkel, zonder dat je het gevoel heb in een ongezellig winkelcentrum te zijn. Wel heel luxe, dus voor mij blijft het helaas bij windowshoppen. marios.mitchellstores.com

Meer tips van Cristina? Check VIVA 29! De editie ligt van woensdag 19 t/m dinsdag 25 juli in de winkel of kan je hieronder online bestellen.