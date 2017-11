De nachtkastjes-monologen: goede seksentials voor een spannend seksleven

Een lamp, een stapel (on)gelezen boeken, flesje water: het gemiddelde nachtkastje is een baken van braafheid. Dat kan beter. Want met een paar goede seksentials heb je een spannender seksleven.

Le vieb

Het is bijna een schande dat we deze open deur nog intrappen, maar we doen het voor de zekerheid tóch. Want cijfers uit eerder VIVA-onderzoek laten zien dat 45 procent van de lezeressen een vieb gebruikt. En dat betekent dat 55 procent dus géén vibrator in het bezit heeft. Zonde, want ze worden nog steeds beter, mooier en prettiger in gebruik, voor zowel een solovluggertje als een uitgebreide tête-à-tête. Een goede vieb is gewoon een absolute must. Onze favoriet: de womanizer. Kost wat, maar dan heb je ook een orgasme met een heel grote O.

Glij vrij

Zoals een wijsheid luidt: een droge piemel is een verdrietige piemel. En wie ooit het hand- en spanwerk met een goed glijmiddel heeft verricht weet: mét is fijner, voor beide partijen. Want tja, het glíjdt gewoon zo soepel.

Extra bonus: het versterkt je orgasme, zeker als je er een kiest met een lekker smaakje en tintelend warmte-effect.

Lekker boeien

Ook een lekker inkoppertje, met de nadruk op lekker. Of je het nou doet met een extra paar zijden sjaals of voor fluffy handboeien gaat, een stukje bondage zorgt voor een heel fijne extra dimensie aan je seksleven. Zowel seksuologen als ervaringsdeskundigen zijn het er al jaren over eens dat ‘overgave’ hét sleutelwoord is voor goede seks. Bondage dwingt je daartoe. Bijkomstig voordeel is dat je ook even niet zelf hoeft na te denken over je acties.

Onmisbaar op het ideale nachtkastje, kortom.

Blinddoekje leggen

Ook een gegarandeerd succes op het nachtkastje: een mooie, satijnen blinddoek. Als je daar – al dan niet spontaan – naar grijpt, wacht jou of hem een compleet andere seksbeleving. Je moet ineens vertrouwen op geur, tast en gehoor: dat maakt seks sensueler en mysterieuzer dan ooit.