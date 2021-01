Nadia Palesa: ‘Ik was bang dat ik spijt zou krijgen van m’n kindje’

PowNed-presentator Nadia Palesa (39) is het gelukkigst als de balans in haar leven klopt: werk, relatie, moederschap, sociaal leven. ‘Ik vind dat wij vrouwen veel balletjes hoog moeten houden, dus dat lukt niet altijd.’

Nadia staat op het punt om naar de studio van PowNed te rijden. De deuren van haar talentenbureau zijn vanwege het coronavirus gesloten en al haar modellenklussen zijn stuk voor stuk gecanceld. Haar eerste gedachte: ik heb helemaal geen werk meer. Maar ze is drukker dan ooit. Met haar dochter Dahlia (1), de nummer één in haar leven. Maar ook met de presentatie van het online Corona-journaal en het draaien van tig items per week voor PowNed. ‘Aan het begin van de coronacrisis stond ik enorm in dubio,’ vertelt Nadia terwijl ze haar auto start. ‘Wil ik nog als verslaggever de straat op? Ik heb besloten het toch te doen, maar dan wel op anderhalve meter afstand van mensen.’

Ben je extra voorzichtig, omdat je moeder bent?

‘Ik voel een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor zowel Dahlia als mijn moeder, die normaal veel op haar past. Tegen haar heb ik gezegd: ‘Ik breng Dahlia de komende tijd even niet.’ Want als Dahlia het ongemerkt heeft, kan zij mijn moeder infecteren. In die zin hou ik er rekening mee, maar ik ben er niet bezorgd over. Het is wel lastiger met oppas vinden, want normaal boek ik die geregeld via een app. Dat gaat nu even niet.’

Heeft dat je al in de problemen gebracht?

‘Nee, want mijn man is in Nederland. Hij woont in Parijs, waar hij werkt als financieel adviseur en sportschooleigenaar. Zijn plan was om het coronavirus ergens met z’n drietjes in een bosrijke omgeving in Normandië uit te zitten. Mijn gedachte was: ik wil het beetje werk dat ik heb niet ook nog de rug toekeren. Dat was nog best een discussie, maar Mika besloot vlak voordat de grenzen sloten toch om naar ons te komen. De rollen zijn nu dus even omgedraaid: hij is thuis bij Dahlia, ik ben aan het werk.’

Vind je het belangrijk om je eigen boontjes te blijven doppen?

‘Als kind van gescheiden ouders ben ik door m’n moeder opgevoed met het idee dat je altijd moet zorgen voor financiële onafhankelijkheid. Daar komt bij dat ik een ZZP’er ben met een passie voor tv-maken. Als je te lang uit dat wereldje stapt, duurt het lang voordat je er weer tussenkomt. Voor mijn gevoel kan ik me die luxe niet permitteren.’

Zou je het stiekem wel willen?

‘Tijdens m’n zwangerschap was ik best bang dat ik mijn ambities zou verliezen. Ik was de maanden voor en na de bevalling ook zo vergeetachtig dat werken sowieso amper lukte. Voor m’n talentenbureau heb ik op dat moment hulp ingeschakeld, want je kunt niet zomaar een boeking vergeten. Mijn tv-werk had ik helemaal geskipt, maar na zes weken heb ik PowNed-hoofdredacteur Dominique Weesie gebeld: ‘Gooi mij maar weer op het rooster.’ Ik wilde weer onder de mensen op kantoor zijn en me verslaggever voelen. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel snel weer mezelf ben geworden. Ik ben een liefhebbende moeder, maar ik ben ook een carrièretijger, al kies ik mijn opdrachten sinds Dahlia er is wel beter uit. Als het slecht betaald is en een rotklus, dan ben ik liever bij m’n man en kind.’

Wat waren andere hobbels op de zwangerschapsweg?

‘Ik hou van eerlijkheid, dus ik zeg het gewoon: dikheid. Ik was bang dat ik niet meer mijn oude shape zou krijgen. Los van m’n ijdelheid was het ook een reële angst dat ik klussen zou verliezen, omdat ik mijn geld verdien met mijn uiterlijk.’

Hoe was het om je lichaam te zien veranderen?

‘Ik vond het ontzettend bijzonder dat de natuur zoiets kan en dat je je gewoon meteen heel anders voelt. Ook wonderlijk dat je ineens veel grotere borsten krijgt. Dat vond ik eerst heel gaaf, totdat mijn tepels steeds meer op poffertjes gingen lijken. Ik hoopte heel erg dat ik niet van die spenen zou blijven houden; ik wilde mijn mooie, lieve tepeltjes terug. Wat ik wel heel fijn vond, was dat ik zonder schuldgevoel lekker tortilla’s en chocolade kon eten, omdat ik toch al dik was.’

Voelde je na de bevalling veel druk om snel weer in shape te komen?

‘Dat had ik van tevoren wel verwacht, maar door de veelheid aan taken die ik heb, besloot ik al snel dat ik me niet ging laten opnaaien door modellenbureaus die wilden dat ik dun zou zijn. Mijn voornemen was om te gaan trainen als het mij uitkwam. Ik was 25 kilo aangekomen en had een keizersnee gehad, mind you, dus ik had echt een weg te gaan. Na ongeveer zes weken ben ik er met een personal trainer voor gegaan, omdat ik dat zelf wilde. Daarna heb ik bureaus gebeld met de mededeling dat ik weer kon werken, maar ik heb de lat niet te hoog gelegd. Ik heb gewoon maat 38, boek me of boek me niet.’

In je online zwangerschapsserie Wat een bevalling! is te zien dat je bewust koos voor een keizersnee. Waarom wilde je dat?

‘Ik heb daar lang over getwijfeld, omdat een vaginale bevalling ook veel voordelen heeft en een keizersnee vaak een langere herstelperiode heeft. Maar voor mij speelden een aantal zaken mee. Aan de ene kant was dat angst, omdat mijn moeder een heftige bevalling heeft gehad. Ik kan niet in medische details treden, maar daar heeft ze veel schade aan overgehouden. Mijn vader is gynaecoloog en adviseerde me ook: als je maar één of twee kinderen gaat krijgen, neem dan een keizersnee. Ik dacht daarop: waarom zou ik mezelf dit niet gunnen? Dahlia zit dan misschien geen uren klem en ik heb alle mogelijke ellende niet. Toen ook nog bleek dat de navelstreng van Dahlia twee keer om haar nek zat, leek een keizersnee me een logische keuze.’

Hoe kijk je achteraf terug op je keuze?

‘In vrijwel alle andere landen heb je de keuze voor een keizersnee, maar in Nederland niet. Zelfs als een kind een stuitligging heeft, krijgt niet elke vrouw een keizersnee. We hebben Baas In Eigen Buik gehad, de emancipatie en Dolle Mina’s, maar we zijn niet de baas over onze eigen vagina? Dat vind ik gek. Ik weet natuurlijk niet wat een vaginale bevalling me gebracht zou hebben, maar ik kijk er positief op terug. Je krijgt je kind meteen op je borst, zodat er meteen fysiek contact is tussen moeder en baby. Ik had een heel kundige gynaecoloog, iedereen was lief. Ik voelde me totaal op mijn gemak.’

Tekst: Fleur Baxmeier | Foto’s: Tom ten Seldam