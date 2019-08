Naomi: ‘Niets maakt hem zo gelukkig als kaalgeplukt worden door mij’

Toen Naomi (26) en haar ex uit elkaar gingen, duurde het niet lang voordat ze financieel in de problemen raakte. Nu komt ze op een wel heel bijzondere manier rond.

‘Om te beginnen wil ik duidelijk zeggen: ik ben géén prostituee. Als geldmeesteres zal ik nooit fysiek contact hebben met mijn slaven. Ze hoeven niet eens te weten hoe ik er in het echt uitzie, waar ik woon of wat mijn echte naam is. Een groot deel van de opwinding zit ’m juist in het mysterie rondom mijn echte identiteit, in de spanning van het onbekende. Bij mij zijn mijn slaafjes altijd in onbekend gebied. Als ik een reden moet geven waarom ik dit werk ben gaan doen, moet ik altijd denken aan een quote van Charles Darwin die ik ooit in een managementboek las: ‘Het is niet de sterkste of intelligentste van een soort die overleeft. Het is degene die zich het best kan aanpassen aan veranderingen.’ Eigenlijk begint mijn verhaal met die quote.’

Ervandoor met een ander

‘Ik was bedrijfskunde gaan studeren omdat het me een goede basis leek, maar merkte al snel dat het niets voor mij was. Ik besloot een jaar voor een uitzendbureau te gaan werken en zo verschillende branches te proberen. Dat ging prima totdat mijn leven in één klap veranderde. Bart, met wie ik samenwoonde, ging ervandoor met een ander en liet me achter in ons huis. Ineens draaide ik alleen op voor alle vaste lasten van onze huurwoning in de vrije sector: € 600 extra per maand. Ik had geen idee waar ik dat geld vandaan moest halen. Maar ik vertikte het, zeker na zo te zijn belazerd, ook nog eens ergens drie hoog- achter te gaan wonen. Als in een roes kocht ik bij een postorderbedrijf een joekel van een nieuwe tv en een stereo en met mijn creditcard schafte ik maar meteen een nieuwe boxspring aan zodat ik niet meer in het bed hoefde te liggen waarin ik met hem had geslapen. In één klap stond ik zwaar in het rood. En toen had ik de huur nog niet eens betaald.

Ik broedde op manieren om extra geld te verdienen. Omdat ik best bedreven ben in het ontwerpen van websites besloot ik een advertentie te zetten op een soort Marktplaats waar je diensten kunt aanbieden. Ik knutselde een tekstje in elkaar en googelde ‘diensten aanbieden online’. In de zoekresultaten zag ik een aantal bruikbare sites. Maar waar mijn blik naartoe werd gezogen, was sexjobs.nl, de ‘erotische Marktplaats’ van Nederland. Uit nieuwsgierigheid besloot ik een blik te werpen op wat daar zoal gaande was. Ik zag een hoop ranzigs voorbijkomen, maar van de BDSM-sectie werd ik nieuwsgierig. Ik heb daar altijd interesse voor gehad, en heb met een vroeger vriendje zelfs weleens wat geëxperimenteerd.’

Financiële sm

‘Gniffelend las ik diverse advertenties van meesteressen die zichzelf de markt in prezen, totdat ik iets tegenkwam wat ik niet kende. Er stond iets als: ‘Geniet jij van een extra luxe leven en zoek je een man die erop kickt dat voor jou te betalen? Dan wil ik jouw geldslaaf zijn.’ Omdat ik geen idee had wat het concept precies inhield, googelde ik ‘geldslaaf’. Ik had nog nooit van het fenomeen gehoord, maar ik moest toegeven: het klonk goed. Erg goed. Ik leerde dat een geldslaaf iemand is die zich financieel ondergeschikt maakt aan een vrouw. Het is eigenlijk een soort financiële sm. Ook kwam ik advertenties tegen van geldmeesteressen op zoek naar een slaaf. Soms boden ze de mogelijkheid om te betalen per iDEAL, creditcard of automatische incasso en een paar meesteressen accepteerden zelfs cryptomunten. Op de site van een Engelse money misstress zag ik een man notabene smeken om een paar peperdure schoenen voor haar te ‘mogen’ kopen. Het klonk me allemaal als muziek in de oren. Dit was de ideale bijbaan.

Ik besloot er serieus werk van te maken en deed grondig research. Zo las ik dat het belangrijk is een contract op te stellen. Sommige geldslaven kicken op een soort spel waarin chantage een grote rol speelt, en het is natuurlijk niet de bedoeling dat je vroeg of laat een aanklacht aan je broek krijgt.

Verder was ik benieuwd naar waar nou precies de kick in zit. Inmiddels ben ik erachter dat de meeste geldslaven niet fysiek masochistisch zijn. Geldslavernij is een vorm van vernedering, maar dan in financiële vorm. Het ‘voordeel’ voor de slaaf in kwestie is dat hij de vernedering niet alleen op het moment zelf ervaart, maar ook later. Bijvoorbeeld bij het checken van zijn bankafschriften of als hij zelf krap moet leven ten koste van zijn meesteres.’

#cashpig

‘Ik ontwierp een prachtige website voor mijn nieuwe side hustle. Het leukste onderdeel vond ik het verzinnen van de teksten. Ik had ontdekt dat er een heel apart vocabulaire bestaat voor de sm-scene. Ik zat me te verkneukelen terwijl ik teksten typte als: ‘Welkom op mijn website, nederige slaaf. Let op: alles draait hier om mij. Ik ben jouw prinses. En jij? Jij bent niets meer dan een wandelende spaarpot… ‘ Onder het kopje ‘diensten’ schreef ik vervolgens: ‘halfjaarlijks of jaarlijks contract, online sessies, opsturen van cadeaus, contant geld of cadeaubonnen en online vernederingen.’ Ook schreef ik wat er zou gebeuren als mijn slaven me niet zouden gehoorzamen. Ik wilde namelijk een foto van ze in een compromitterende pose die ik eventueel online zou kunnen plaatsen. Natuurlijk zou ik dat nooit doen. Ik ben er niet op uit om levens te vernielen. Maar dat hoeven zij niet te weten. Toen mijn website af was, meldde ik me aan bij diverse social media onder mijn schuilnaam en spamde mijn site kwistig in het rond, voorzien van hashtags als #dom, #domination en #cashpig.

En toen kreeg ik een mail. Tot aan dat moment had het hele gebeuren zich natuurlijk alleen nog maar in mijn fantasie afgespeeld, maar nu moest ik aan de bak. En ik moet zeggen: het viel me mee. Ik verwachtte toch een beetje een ranzig mannetje met allerlei smerige praatjes, maar zijn mail was eigenlijk heel normaal. Leuk, zelfs. De man die zichzelf Jack noemde, schreef dat hij sterke onderdanige gevoelens heeft, ervan geniet om te zien hoe een vrouw zijn geld afhandig maakt en er een kick van krijgt als zij hem weet te bespelen. Met andere woorden: niets maakt hem zo gelukkig als kaalgeplukt worden. Hij leek me de ideale kandidaat.’