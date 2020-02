Nathan Rutjes: ‘Ik ben echt heel eerlijk’

Sinds hij anderhalf jaar geleden stopte als profvoetballer, is Nathan Rutjes drukker dan ooit. De cultheld over Wie is de mol?, zijn grootste liefdes en altijd positief zijn. ‘Al kan deze jongen ook gewoon boos zijn.’

Hoe bevalt het leven als niet-voetballer?

‘Heel goed. Ik durf zelfs te beweren dat dit beter is dan voetballer zijn. Ik probeerde er altijd maatschappelijke dingen naast te doen, maar met de voetballerij beperk je jezelf toch. Je leven staat in het teken van het spel en ik hou juist van diversiteit. Zo coach ik nu jongens bij Sparta, heb ik mijn eigen sportrubriek op Radio 2 en meer ruimte om me in te zetten voor maatschappelijk werk. Ik ontmoet steeds nieuwe mensen met wie ik mooie gesprekken voer. Dáár leef ik voor. Begrijp me niet verkeerd: ik voel me heel bevoorrecht dat ik mocht voetballen, maar nu heb ik de ruimte om nog veel meer dingen te doen die bij me passen.’

Zoals deelnemen aan Wie is de mol? Is dat een droom die uitkomt?

‘Welnee, ik ben niet iemand van grote dromen. Ik ben perfect tevreden met wat ik heb en waar ik sta. Dat neemt niet weg dat het een enorme eer is om mee te doen, natuurlijk! Ik moet eerlijk bekennen dat ik het programma de afgelopen jaren niet heb gezien, te druk. Maar ik heb er fijne herinneringen aan. Het was vroeger vaste prik: met mijn ouders op de bank voor de televisie Wie is de mol? kijken. Dat was echt ons familiemoment. Ik vond het altijd te gek, daarom wilde ik deze ervaring niet missen.’

Je bent een opvallende kandidaat, met dat matje, je handelsmerk. Zit daar veel werk in?

‘Ik doe er zo min mogelijk aan. Ja borstelen, anders gaat het klitten. Ik heb nu toevallig een vaste kapper, maar het is niet dat er maar één iemand aan mijn haar mag zitten of dat ik bepaalde rituelen heb. Ben jij gek! Mijn moeder heeft het ook maar toevallig zo geknipt toen ik drie was. Ik kreeg er veel weerstand op en daar kreeg ik weer weerstand van. Zo van: dus jullie vinden het niet mooi? Ik hou het lekker! Maar mijn haar zegt niets over wie ik als persoon ben. Of nou ja, misschien inmiddels wel. Mensen herkennen me er nu wel aan.’

En niet alleen jou… Je zevenjarige zoontje Lavezzi heeft hetzelfde kapsel.

Lacht: ‘Ja, dat begon ooit als een grapje toen mijn vriendin zwanger was. Ik zei: ‘Jij mag alles bepalen, maar ik wil vetorecht over zijn haar.’ We hebben dezelfde kapper, maar gaan niet samen. We groeien niet gelijk, haha. Lavezzi vindt zijn matje heel leuk, maar als hij er op een dag klaar mee is, is dat natuurlijk prima. Bij mij gaat ie er heus ook nog wel een keer af.’

Het grote publiek kent je meer als rasoptimist, met positieve nieuwtjes bij RTL late night of van je grappige uitspraken, dan als ex-voetballer.Vind je dat vervelend?

‘Juist niet! Mijn leven als voetballer was een fase, een heel leuke waar ik dankbaar voor ben, maar het is niet wie ik ben als mens. Ik was altijd verbaasd als ik viraal ging met een uitspraak, had zelf helemaal niet door dat ik iets geestigs had gezegd. Ik vind mezelf helemaal niet grappig. Pas aan iemands reactie merk ik: o, het zal er op een bepaalde manier zijn uitgekomen. Het is grappig dat mensen van tevoren altijd informeren of die Nathan echt zo optimistisch is. Dat ben ik, al van kinds af aan. Al kan deze jongen ook gewoon boos zijn.’