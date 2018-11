Tijd voor een avondje tv with benefits: waardevolle lessen, geciteerd uit legendarische series.

Tekst: Milou Deelen

Les 1: er is niks mis met seks om de seks

Terwijl de andere hoofdrolspelers op zoek zijn naar mister Right, noemt Samantha Jones (Kim Cattrall) zichzelf in Sex and the city een try-sexual – ze wil alles op z’n minst één keer hebben geprobeerd. Door de zes seizoenen heen zien we hoe zij haar (seksuele) vrijheid verkiest boven alles. De serie was behoorlijk vooruitstrevend in zijn tijd en betekende, ook door deze verhaallijn, een belangrijk stap op het gebied van seksuele emancipatie. Samantha bracht de seks in de city en brak een lans voor trio’s, biseksualiteit, dildo’s en nog veel meer. You go girl!

Les 2: liefde is er in alle soorten en maten

Driehoeksverhoudingen weird? Niet in de Amerikaanse serie You me her, waarin de getrouwde Jack en Emma een relatie aanknopen met callgirl Izzy. De serie helpt iedereen zijn of haar eventuele vastgeroeste ideeën over seks en relaties los te laten en laat zien dat je liefde kunt voelen voor meer dan één persoon.

Les 3: durf jezelf te zijn

In veel series zien we glamoureuze, niet-realistische seks met ‘perfecte’ lichamen waarbij vrouwen doorgaans ook nog hun beha aanhouden. Een vrouw die wél realistische seksscènes laat zien, is Lena Dunham. Oftewel Hannah Horvath in hitserie Girls. Dunham, die de serie ook bedacht en schreef, is bijna elke aflevering naakt en in onflatteuze houdingen te zien. Ze schopt tegen alle klassieke schoonheidsidealen en laat beauty’s van echte vrouwen zien. Ze noemt de seksscènes in Girls een ‘realistische expressie van het leven’. Hell yeah!

Les 4: wachten doet smachten

De een duikt het liefst meteen de koffer in, de ander heeft daar veel meer tijd voor nodig. In het eerste seizoen van Riverdale beleven Betty en Jughead, door fans samen ook wel Bughead genoemd, een stormachtige romance. De affaire is over voordat de liefde ooit is geconsumeerd. Maar in het tweede seizoen komen ze weer samen en de aflevering The wicked and the divine eindigt with a bang: Betty en Jughead gaan met elkaar naar bed. En dat spettert aan alle kanten.

Les 5: true love never dies

O nee, het was zeker niet altijd rozengeur en maneschijn tussen Dan en Serena in Gossip girl. Zes seizoenen lang zien we de twee om elkaar heen draaien en her en der andere lovers hebben (hij datet zelfs haar beste vriendin). Maar dat echte liefde overwint, bewijzen de twee als geen ander. In de allerlaatste aflevering van de hitserie beloven ze elkaar dan toch nog eeuwige trouw.

Beeld: Shutterstock