Netwerken als een pro met een opgeruimd hoofd: dit is de nieuwe VIVA 36

Ieder jaar vindt er één netwerkevent bij uitstek plaats en dat is de uitreiking van de VIVA400-awards. Die uitreiking vieren we normaal gesproken met een feestelijke avond vol optredens, een open bar en alle 400 genomineerden die met elkaar kunnen netwerken. Helaas zet corona dit jaar een streep door dat feest, maar geen nood: we zijn druk bezig met een platform waar vrouwen elkaar digitaal kunnen ontmoeten (check @viva400nl voor updates). Wil je ondertussen meer weten over netwerken en hoe je je netwerk vervolgens effectief inzet? In de nieuwste VIVA 36 van deze week lees je er alles over.

Netwerken als een pro

In een anderhalvemetersamenleving, waarin we mensen zoveel mogelijk op afstand moeten houden en we moederziel alleen thuiswerken, is netwerken misschien nog wel belangrijker dan ooit tevoren. En yes, iemand toevoegen op LinkedIn is peanuts, maar hoe zet je je netwerk vervolgens effectief in? Het begint in ieder geval met het aan de kant schuiven van je bescheidenheid. Uitleg en meer tips hierover lees je in VIVA 36 die vanaf vandaag in de schappen ligt.

De inschrijving voor VIVA400 2020 is geopend.

Wie nomineer jij?

Schoon huis, schone geest

Maar netwerken heeft niet zoveel zin als je hoofd er niet naar staat. Niets zo vervelend als op een evenement rondlopen en je afvragen wat je er nou eigenlijk doet. Toch? Daarom first things first: rust in je hoofd. En we kennen allemaal de tegeltjeswijsheid die daar bij komt kijken: een schoon huis, een schone geest. Dus delen we tips en tricks voor een spic en span huis – zonder dat je urenlang moet poetsen. Snel, simpel en niet eens zo onaangenaam.

Rob Dekay

Over niet onaangenaam gesproken: Rob Dekay duikt deze week in bed met Tatum. Met zijn vrolijke Nederlandstalige liedjes en vriendelijke blauwe ogen lijkt hij een lieverdje. Toch wist hij ons allemaal flink om de tuin te leiden in zijn rol als de mol. Het wordt dus tijd om Rob Dekay te onrafelen en hem nou (eindelijk eens) de hoed van het lijf te vragen…

Dit en meer in VIVA 36! Je kunt de editie hier los bestellen.