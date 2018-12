Nice on ice: 3x winterse uitjes

Ben je op zoek naar een leuk en sfeervol winters uitje? Bezoek dan eens één van deze hotspots (of zullen we zeggen: coldspots, ha ha).

Goudse kou

Schaatsen doe je dit jaar het allermooist op de Markt rondom het stadhuis van Gouda. De ijsbaan is bijna een maand lang open. Naast de baan kun je terecht voor koek-en-zopie. goudseijsbaan.nl

Hoog bezoek

Op het dakterras van het Amsterdamse Floor17 kun je vanaf deze maand weer losgaan op de winterse ijshockey- en curlingbaan. Daag je vrienden of collega’s uit voor een duel en rond de dag af met warme chocomel of glühwein. Echte fanatiekelingen strijden op 16 december voor de Rembrandt Wintercup. floor17.nl

Meters maken

De Grote Markt in hartje Groningen is ook dit jaar omgetoverd tot een ijsbaan van meer dan 600 vierkante meter. Genoeg ruimte om de sterren van de hemel te schaatsen en de show te stelen met – pogingen tot – pirouettes. groningenonice.nl

What We Like is afkomstig uit VIVA 50-2018. Deze editie ligt t/m 18 december in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.