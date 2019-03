Nicky Romero: ‘David Guetta is mijn muzikale vader’

We belden even met Nicky Romero, want: deze dj heeft onlangs een nummer met David Guetta uitgebracht: Ring the alarm.

‘David ken ik al een tijdje. Hij is mijn muzikale vader. Deze man heeft zo veel hits gehad en veel betekend. Voor elektronische muziek én voor mij. Hij heeft me altijd onder zijn hoede genomen en was een van de eerste artiesten die mijn muziek zag zitten. Dankzij hem heb ik kunnen samenwerken met mensen als Rihanna, Britney Spears en Sia. Samen met David en andere dj’s, Martin Garix en Afrojack bijvoorbeeld, heb ik een groepchat. We sturen elkaar constant nieuwe tracks en daar komen de leukste platen uit. Zo ook Ring the alarm.’

Hoe hou je de balans tussen werk en privé?

‘Die balans is er niet altijd. Het vergt veel aanpassingsvermogen. Ik kan soms enthousiast zijn over dingen en me daar dan volledig op storten. Dan vergeet je weleens tijd te maken voor familie of vrienden. Ik heb nu gelukkig een vriendin die snapt dat het niet altijd makkelijk is. Ik krijg zo veel kansen en mogelijkheden dat ik nauwelijks meer een besef heb van tijd. Ik kom daarom ook chronisch te laat.’

Is de dood van Avicii een wake-upcall geweest voor de dj-wereld?

‘Het is heel erg triest wat er is gebeurd. Dat gun je niemand en al helemaal niet iemand van zijn leeftijd – mijn leeftijd. Er wordt zo veel van je verwacht in deze industrie. Het gaat er daarom uiteindelijk om dat je de juiste mensen om je heen hebt. Met een goed team achter je is de kans groter dat het op de lange termijn goed gaat. Dat is bij mij gelukkig het geval.’

Tot slot: wat zou niemand van jou verwachten?

‘Als ik geen dj was geworden, zou ik iets in de gezondheidszorg zijn gaan doen. Ik heb bijna alles gelezen wat er over het menselijk brein en psychologie te lezen valt. En ik rijd graag motor. Als het even kan pak ik ’m om een ritje te maken.’

