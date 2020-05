In lockdowntijden zijn guilty pleasures verleidelijker dan ooit. We netflixen, snacken, shoppen en borrelen wat af met z’n allen. Mogen we die slechte gewoontes omarmen of is het verstandig om maat te houden? In de nieuwste VIVA #20 (die vanaf morgen in de winkels ligt) zochten we het voor je uit.

VIVA #20

We raadpleegden onder andere psycholoog Kelly Weekers, want het is ons niet helemaal duidelijk: guilty pleasures zijn er toch ook juist om schaamteloos van te genieten? Klopt, stelt Weekers, maar dat ‘genot’ komt wel met een strenge voorwaarde. Je moet ervan genieten. ‘Zolang jij je er goed bij voelt, is er niets mis mee.’ Maar zodra er schuldgevoel bij komt kijken, is het wellicht tijd om van routine te veranderen. Dit en meer insights over guilty pleasures zocht VIVA’s Kimberley voor je uit.

Daarnaast duiken we samen met Maaike de Wind (38) haar portemonnee in. Maaike is journalist en heeft een blog getiteld ‘Fuck die studieschuld’. Het bijzondere aan haar verhaal is dat Maaike’s besluit om alleenstaande moeder te worden, leidde tot kraakheldere nieuwe inzichten met betrekking tot haar studieschuld. Een inspirerend verhaal, zeker voor lezeressen die nog een studieschuld open hebben staan.

En dan is er nog het grote interview met Judith van Duivenboden-Kreijne (39). Zij is matchmaker van The Dateables en deelt haar kijk op een onderwerp als seksualiteit. Zo vindt ze dat iedereen recht heeft op eerlijke informatie over seksualiteit, intimiteit en relaties. ‘Seksualiteit is een levensbehoefte. Dat is de missie waarmee ik op aarde ben gekomen.’

Verder lees je natuurlijk de immer vermakelijke columns van Géza Weisz, Liesbeth Rasker en Noah, spreken we met VIVA400-finalist Juul Franssen, duikt Tatum in bed met Gregory Sedoc en duiken we tevens in de mysterieuze wereld van complottheorieën. En dat voor maar 3,35 euro! Je kunt de nieuwste VIVA #20 hier bestellen en dan valt ‘ie binnen twee dagen op de mat.