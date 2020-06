Op VIVA.nl schrijven we regelmatig over vrouwen met al dan niet een kinderwens. Want ben je vrouw en passeer je een bepaalde leeftijd? Dan moet je niet raar opkijken als mensen vragen niet óf, maar wannéér je kinderen wil. En raad eens? Ook beroemdheden als Ilse DeLange krijgen die vraag. Dat lees je in de nieuwste VIVA #23 die nu in de winkels ligt.

In een openhartig interview met de immer vrolijke Ilse hebben we het over die vraag. Haar mening? ‘Mijn kinderwens gaat mensen geen zak aan.’ Daarnaast praten we met Ilse over haar nieuwe album, hoe het coronavirus haar meer rust heeft gebracht en over de grote dromen die ze heeft.

Nog iemand die dankzij de lockdown meer rust heeft gevonden is Twan Huys. Hij ging van talkshowhost naar stappenteller. Wandelen bleek namelijk dé manier om zijn tv-flop te verwerken, iets waar hij open over spreekt met VIVA’s Fleur Baxmeier. En vrij verrassend: hij schreef er een boek over, genaamd Wandellust. Je kunt hier alvast een gedeelte van het positieve gesprek lezen.

Verder nemen we in de VIVA #23 de verschillende thuiswerktypes onder de loep. Van de fanatiekeling die wil Zoomen op bizarre tijden tot de lanterfanter die altijd onbereikbaar is op zonnige dagen: we beschrijven vijf typen thuiswerkers en hoe je met ze omgaat.

Daarnaast kun je het aangrijpende verhaal van Diana (35) lezen. Zij beleefde een leuke nacht met Thomas. Maar dat het bij die ene nacht zou blijven, accepteerde Thomas niet. Hij bleek een stalker. ‘Mijn haar viel uit van de stress.’

Dit en veel meer (denk aan columns van Géza Weisz en Liesbeth Rasker) lees je in de nieuwste VIVA #23. Voor slechts 3,35 euro kun je ‘m hier los bestellen.