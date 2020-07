Wat als je écht niet kunt flirten? (dit en meer in de nieuwe VIVA 28)

Het is volop zomer en we mogen eindelijk de terrasjes weer op. Dé ideale periode om eens een lekker potje te flirten. Maar wat als je dat voor geen meter kunt? Dan is er altijd nog de nieuwe VIVA 28, waarin je een masterclass flirten vindt.

Kijken, kijken, niet durven

Dat flirten leuk is, hoor je van alle flirt-liefhebbers. Het geeft immers zelfvertrouwen en een goed gevoel, ook al wil je verder helemaal niets met iemand. En een potje flirten geeft je dag wat extra speelsheid, en dat maakt flirten misschien wel het meest charmante spelletje dat er is.

Toch zouden we bijna vergeten dat er mensen zijn die écht niet kunnen flirten. Neem bijvoorbeeld Suus Ruis, een van VIVA’s vaste journalisten, die de hulp van een flirtcoach inroept. ‘De flirtcoach slaat de spijker op z’n kop, want als ik erover nadenk, noemt ze nu een van de redenen dat ik niet (of erbarmelijk slecht) flirt. Als mannen in wie ik niet geïnteresseerd ben met me flriten, wil ik ze vooral niet het idee geven dat ze een kans maken.’ Suus duikt dieper in ‘haar muur van beton’ en deelt haar bevindingen én de tips die ze van de flirtcoach krijgt.

Zomerhoroscoop

Ook zin in de liefde deze zomer? Check dan jouw zomerhoroscoop. Naast liefde geeft deze horoscoop dé teasers op het gebied van vriendschap, werk en geld voor de maanden juli, augustus en september.

Druk met Bizzey

Ook met Bizzey praten we deze week over de liefde. Houden alle rappers echt alleen maar van geld en twerkende vrouwen? Nee natuurlijk niet, maar waar komt die opschepperij dan vandaan? ‘We zijn geïnspireerd geraakt door andere rappers, die het ook altijd over geld hadden. Zij kwamen uit de getto’s van Amerika, waar geen geld was. Kijk, ik heb vroeger niet hoeven bedelen om eten, maar ik ken ook tijden dat ik echt skeer was, zeg maar. Dus ja, dat ik nu zelf iets heb opgebouwd en veel geld heb, vind ik heel cool. Het is ook een rapstijl: brag and boast. Basically vertel je dan hoe cool je bent.’

Tekst gaat verder onder beeld.

En met de liefde voor Bizzey’s business stopt het niet. We praten ook met hem over zelfliefde – ‘Ik eh… was eigenlijk gewoon depressief’ – en de liefde voor zijn vrouw Renee en vierjarige zoon November.

Dit en veel meer lees je in de nieuwe VIVA 28, die je ook los kunt bestellen via deze link.