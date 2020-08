Hey woman, een nieuwe VIVA ligt klaar voor jou

Er komen financieel barre tijden aan. De coronacrisis mondt onvermijdelijk uit in een economische crisis. Hoe kunnen we ons daartegen wapenen? In de nieuwste VIVA 35, die vanaf vandaag in de winkels ligt, geven deskundigen advies.

Om je alvast gerust te stellen: een recessie is geen reden voor paniek. ‘Want elke recessie heeft een begin, maar ook een eind’, legt econoom Erica Verdegaal uit op bladzijde 16. Ook hebben we al best veel ervaring met economische tegenspoed en daarvan kunnen we leren. Verdegaal: ‘Sinds 1958 beleefde Nederland acht grote en kleine recessies. Dat zijn er gemiddeld twee per vijftien jaar.’ Elke crisis is uniek en onverwachts, maar er zijn ook overeenkomsten. Welke overeenkomsten dat zijn en welke tips – héél veel budgettips – de deskundigen je aanreiken? Dat lees je in de nieuwste VIVA 35.

Voor Tatum Dagelet (45) overigens geen crisis in haar leven. Zij is nog nooit zo gelukkig geweest als nu, vertelt ze in een uitgebreid interview wat verderop in het blad. Want je verwacht het niet, maar ook brutale meisjes worden groot. Tatum 2.0 over haar hervonden zelf: zen en hartstikke single. ‘Soms denk ik: wie was die vrouw?’

Minstens zo inspirerend is het gesprek met VIVA400-vrouw Aniek van Koot (30). Als rolstoeltennisser pakt ze al jaren de ene prijs na de andere. Zo won ze vorig jaar Wimbledon en ging ze er ook in het dubbelspel met de winst vandoor. Daarnaast zet ze zich als fractievolger in voor de jeugd en gehandicapten in haar gemeente. Hoe combineert ze haar sportcarrière met haar ambities in de zorg?

En ook interessant: welke verschillende discussietypes zijn er? In de meningenmaatschappij is er aan discussies geen gebrek. Waar de één ze het liefst uit de weg gaat, springt de ander er als een pitbull bovenop. VIVA’s Kimberley ontrafelt de vijf belangrijkste discussietypes.

