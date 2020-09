In VIVA 37 draaien we er niet omheen. Een betere wereld begint op je bord. Soit. Het is een leus die omarmd is door vegetariërs en veganisten. Mét effect, want het aantal flexitariërs en niet-vleeseters stijgt de laatste jaren gestaag. Dat onze doorgeslagen vleesconsumptie iets is waar dieren, het klimaat, maar ook mensen onder lijden beseffen we steeds meer. Toch neemt de gemiddelde vleesconsumptie in Nederland niet af. Hoe kan dat?

Het antwoord daarop vind je niet in de nieuwste VIVA 37, die vanaf vandaag in de winkels ligt. Het antwoord is er namelijk niet. Wat we wel weten, eigenlijk, is dat er iets moet veranderen. Journalist Milou van der Will schreef daarom een subtiel betoog, waarom het geen kwaad kan om minder vlees te eten. Dat betoog schrijft ze niet te stellig, pas op daarmee. Voorzichtig stelt ze vast dat er een maatschappelijke trend gaande is. En dat, dát is het lezen waard. Of je nu vleeseter, flexitariër of niet-vleeseter bent.

Een andere maatschappelijke trend die we zien is die tegen racisme en voor Black Lives Matter. Met actrice Yootha Wong-Loi-Sing – die in Nederland amper aan de bak kwam, maar in Amerika na een week al werd omarmd door Oprah Winfrey – praten we over dat thema, Amerika, haar werkethos en haar tienjarige relatie met vriendlief Spencer. ‘Die rol in Amerika voelde het begin van de rest van mijn leven.’ Je kunt hier alvast een preview van het interview lezen.

Nog een groot, ó zo groot, thema du moment is corona. Ondanks het feit dat veel mensen overtuigd zijn van de komst van een tweede golf, heeft een steeds grotere groep lak aan corona. We zijn maatregelmoe. Waarom hebben we nu al schijt aan de regels? Journalist Suus Ruis zoekt het uit.

