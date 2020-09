Nimra (35) belandt in een nachtmerrie als een patiënt van de psychiatrische inrichting waar ze werkt, haar aanvalt en zelfs probeert te wurgen. ‘Negen maanden later was ze gewoon weer terug.’

‘Mijn been lag open, mijn armen zaten onder de krabwonden en ik had kneuzingen in mijn nek’

Alles deed pijn

‘Ineens was ze daar. We zaten rustig op de afdeling te eten toen een cliënt vanuit het niets op me afstormt en me naar de keel greep. Ik kreeg geen adem meer en klapte achterover, mijn hoofd kwam keihard op de grond terecht. Ik zag de woede in haar ogen terwijl ze me bleef schoppen, slaan en krabben en een stoelpoot in mijn oog probeerde te rammen. Ik riep naar andere cliënten dat ze hulp moesten halen, maar zij waren doodsbang en bleven stokstijf zitten. Mijn pieper – waarmee ik normaal collega’s kan alarmeren – had de cliënt bij me weggeschopt. Ik kon niets doen, ik dacht op dat moment echt dat mijn laatste uur had geslagen. Pas toen ze voor de tweede keer met een stoel boven me hing, kon een collega haar uiteindelijk van me aftrekken.’

‘Ik werkte al een aantal jaar op de gesloten afdeling van een GGZ-inrichting. Cliënten worden hier zowel vrijwillig als gedwongen opgenomen omdat zij een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Agressie op het werk is mij helaas niet vreemd. Mijn collega’s en ik hebben de sleutels in handen en dat is voor cliënten vervelend. Ik heb inmiddels de nodige incidenten meegemaakt. Maar echt bang was ik nooit. Na een dienst zet ik vaak de muziek in de auto keihard aan. Even knallen onderweg. Of ik praat er met collega’s of mijn moeder en zus over; zij werken ook in de psychiatrie.’

Zo kon ik alles goed naast me neerleggen. Je raakt er ook aan gewend met dit werk. Tenminste dat dacht ik, maar het wurg-incident maakte ontzettend veel bij me los. Normaal laat ik mijn emoties niet snel zien, maar op dat moment kwam alles eruit. Mijn hele lichaam trilde en ik moest enorm huilen. Langzaamaan besefte ik wat er was gebeurd. Pas toen zag ik ook hoe ik eruitzag: mijn been lag helemaal open, mijn armen zaten onder de krabwonden en ik had kneuzingen in mijn nek. Alles deed pijn.

Gelukkig werd ik goed opgevangen door mijn collega’s. De avonddienst die zo normaal was begonnen, eindigde uiteindelijk met een aangifte op het politiebureau. De politie kwam langs en heeft mij en de cliënt meegenomen voor verhoor. Eén collega ging met me mee om me te steunen, dat voelde heel fijn. Ondanks mijn emoties lukte het me op de een of andere manier om de agenten rustig te vertellen wat er was gebeurd. Waarom ze haar woede op mij botvierde? Daar kan ik echt geen antwoord op geven. Ze kwam verward over en haar bui is van het ene op het andere moment omgeslagen. Daar is geen aanwijsbare trigger voor geweest. Ze is uiteindelijk overgeplaatst naar een andere GGZ-instelling.’

Dichtgeknepen keel

‘Eenmaal thuis heb ik lang met mijn ouders en man gepraat. Ze schrokken toen ze me zagen. Mijn man was woedend, vroeg zich af hoe dit had kunnen gebeuren. Ik ben daarna als een blok in slaap gevallen, zo moe was ik van alles wat er was gebeurd. Het weekend na het incident ben ik thuisgebleven. De aanval bleef maar door mijn hoofd gaan, ik probeerde voor mezelf op een rijtje te zetten wat er precies was gebeurd.

Ik sliep amper en mijn verdriet maakte plaats voor boosheid. Waarom was mij dit overkomen? Had ik dit uitgelokt? Ook was ik teleurgesteld in mezelf. Ik ben gewoon ‘bevroren’ en kon daardoor niks doen. Ik had mezelf moeten verdedigen, ik had nota bene kickbokstrainingen gevolgd! Ik was er altijd van overtuigd dat ik mijn mannetje wel zou kunnen staan. Ondanks alles ben ik de maandag erop toch weer aan het werk gedaan. Ik had afleiding nodig en had ook het idee dat ik niet te lang moest wegblijven, anders zou de stap naar werk te groot worden.

