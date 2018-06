Nog nooit klaargekomen? Daar breng je zó verandering in

Eén op de vier Nederlandse vrouwen komt zelden klaar tijdens een vrijpartij of heeft nog nooit een hoogtepunt gehad. Vijf tips om daar voor eens en voor altijd verandering in te brengen.

Train je bekkenbodemspieren

Geen idee waar die zitten? Probeer tijdens een toiletbezoek je plas heel even op te houden en je hebt ze zo gevonden. Door deze spieren te trainen, verbetert de vaginale conditie en ontvangt de clitoris meer prikkels. Dat doe je bijvoorbeeld met geishaballetjes. Die balletjes worden ingebracht in de vagina en hebben – door hun gewicht – de neiging om te zakken. Je bekkenbodemspieren trekken spontaan samen, waardoor je de spiergroep traint. Dus: heb geduld, oefen vaak, train, en gij zult intenser klaarkomen.

Doe het traag

Waar mannen in no time kunnen ontladen, hebben vrouwen, laten we zeggen, wat langer nodig (respectievelijk twee versus twintig minuten). Voorspel is daarom een vereiste. Zoen – véél – en tast elk plekje op elkaars lijf af. Een vrouw heeft gemiddeld tien minuten nodig om in the mood te komen, dus neem de tijd.

Heilige graal

De clitoris is de heilige graal voor een spetterend orgasme. Zorg dat het er lekker vochtig is (met glijmiddel of iets anders van zulks) en wrijf er gestaag overheen. Draai cirkeltjes of maak gebruik van de druktechniek (zachtjes op de clitoris drukken, loslaten en dit herhalen). Belangrijk: géén heftige bewegingen. Pas als je denkt bijna op het hoogtepunt te zijn, mag het tempo worden opgevoerd. Let op: soms kan de clitoris overgevoelig zijn – bij te veel of harde stimulatie. In dat geval kan het daar na een tijdje gevoelloos worden en blijft een orgasme uit.

Toy toy toy

De kans op een orgasme vergroten? Investeer in een seksspeeltje. Er zijn vrouwen die – door trillingen en bepaalde druktechnieken – alleen kunnen klaarkomen met zo’n joy toy. Zoek even verder dan de klassieke vibrator en er gaat een wereld aan gadgets (denk: pulserende pocket rocket of womanizer met zuigtechniek) voor je open. Tarzan, anyone?

Piekermode off

Terwijl jullie de liefde consumeren, draait je hersenpan ineens overuren. Gevalletje: ‘Oehhh, àhhh’ – heb ik het strijkijzer eigenlijk wel uitgezet? Daarna komen de andere twijfels: of je er wel aantrekkelijk bij ligt, of het daar beneden een beetje fris ruikt en of je voortuin wel goed gesnoeid is. Probeer je, hoe moeilijk ook, te focussen op het moment. De aandacht van je partner ligt nu echt niet bij een stoppeltje meer of minder. Dwalen je gedachten toch af (hói boodschappenlijstje) tijdens de seks? Denk dan: wat voel ik nu? Hoe lekker is dit? Komt mijn bedpartner al bijna? Stay focused en geniet vooral van het moment.

Beeld: IStock