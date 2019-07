Nona: ‘Alleen als ik zing, ben ik vrij’

Zangeres Nona (25) breekt de festivals af, maar moet nog een beetje wennen aan haar kersverse artiestenstatus. ‘Ik kan heel onzeker en twijfelachtig zijn, over alles eigenlijk.’

Tekst: Fleur Baxmeier | Foto’s: Kee & Kee

In een roze satijnen babydoll rent Nona de Utrechtse strandtent Key West binnen. Nét voordat een hoosbui losbarst. ‘Ik woon in Uden, een stukje onder Eindhoven. En daar was het lekker weer,’ vertelt ze. Ze praat gehaast, in een moordend tempo en véél, zal gedurende het gesprek blijken. Geen enkele zin wordt afgemaakt en ondertussen wappert ze onophoudelijk met haar vingers, handen en armen. ‘Beetje zenuwachtig,’ lacht Nona verontschuldigend. Sinds ze een jaar geleden doorbrak met het nummer It’s alright is het een gekkenhuis geweest. Shows geven, repeteren, liedjes schrijven, op festivals staan én interviews geven, iets waar Nona geen enkele ervaring mee had. ‘Mijn label krijgt soms terug dat ik niets te zeggen heb, omdat ik niet echt antwoord geef. Ik onderbouw niet wat ik zeg en spring van de hak op de tak, wat voor mij logisch klinkt, maar op anderen vaag overkomt. Daarom probeer ik er nu wat bewuster op te letten dat ik beter toelicht wat ik wil zeggen.’

Maakt die kritiek je onzeker?

‘Ja, ik kan heel onzeker en twijfelachtig zijn, over alles eigenlijk. Mijn uiterlijk, hoe ik overkom, wat ik zeg, of mensen me niet dom vinden. Dit klinkt cliché, en daar heb ik een hekel aan, maar dat komt waarschijnlijk omdat ik altijd al anders ben geweest dan anderen. Ik ben opgegroeid in een braaf dorp in Noord-Brabant, waar mijn vader en moeder een platenzaak en piercingshop runden. Mijn vader had de ene dag blauw haar, dan weer geel haar, tunnels in z’n oren en een piercing. Dat maakte mij niks uit, maar het viel wel op als hij me kwam ophalen op de basisschool.’

Werd je gepest?

‘Dat niet, maar ik was soms het enige kind uit de klas dat niet werd uitgenodigd op feestjes. Of ik werd weggestuurd als ik met een klasgenoot mee naar huis ging. Ik had het gevoel dat ik er niet bij hoorde en niet welkom was, waardoor ik dacht dat ik niet goed genoeg was. Met m’n ouders en m’n zus kon ik daar wel over praten, maar het blijft toch malen in je hoofd: what the fuck, waarom wil niemand mij? Inmiddels weet ik dat er niks mis met mij is, maar ik heb daar toch een klap van gekregen. Alleen als ik zing, ben ik echt vrij. Voor optredens ben ik zenuwachtig, maar op het podium valt dat weg. Dan gaat alles vanzelf.’

Staat je werk op nummer één in jouw leven?

‘Het voelt raar om zingen werk te noemen, omdat het zo niet voelt. Maar ik ben er 24/7 mee bezig. Niet fysiek, maar wel in m’n hoofd. Als ik een dag of avond niet hoef te repeteren of optreden, dan bereid ik me voor op wat er komen gaat. Of ik ga liedjes schrijven. Dat vind ik super leuk, maar ik merk ook dat ik de tijd moet nemen om te chillen. Anders loop ik mezelf voorbij.’

Hoe voorkom je dat je over je grenzen gaat?

‘Door te luisteren naar mijn gevoel. Voel ik veel stress? Moet ik een stapje terugdoen? Het zou veel schelen als de mensen om me heen wat meer naar mij zouden luisteren, dat gebeurt nu niet echt. Mijn team zou er voor mij moeten zijn, maar vaak moet ik honderd keer zeggen dat ik iets op een bepaalde manier wil, bijvoorbeeld bij mijn ideeën over m’n artwork. Dan voelt alles als een strijd en dat wil ik niet, want dat zorgt voor onrust en ergernis. Later denk ik ook altijd: dit was niet nodig geweest als ze gewoon meteen naar me hadden geluisterd.’

Wat helpt als je gestrest bent?

‘In bad gaan. Sinds een tijdje woon ik weer bij mijn moeder in Uden, waar ik een eigen studio heb met een keukentje en toilet. Maar ik mag haar bad ook gebruiken. Ik hou ook erg van rommelen, doezelen in m’n studio, puzzelboekjes en een eindje rijden. Zelf heb ik geen auto, maar ik pak af en toe die van m’n moeder. Muziek keihard aan, even toeren. Dat zorgt ervoor dat ik uit m’n hoofd kom.’