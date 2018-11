Haar naar? Integendeel. Dat kale gedoe bij mannen moet maar eens over zijn, vindt VIVA’s Kimberly. Liever een ferme struik voor de deur – dank, Moeder Natuur – dan overal glad.

Het was een woensdagochtend, ik zat in de trein wat doelloos te scrollen op mijn telefoon toen mijn oog plots viel op een artikel van een vrouwenglossy. ‘Mister Hairless’ zou helemaal on trend zijn. Alle mannen moeten kaal – daar beneden. Maar ook okselhaar kon de auteur van het artikel allerminst bekoren. Dat was in haar woorden ‘vreselijk onhygiënisch’ en ‘een absolute no-go’. Eigenlijk was lichaamsbeharing überhaupt uit den boze. Een baardje zou niet lekker zoenen en ook borst- en rughaar was een crime. Het artikel zette me aan het denken. Al zolang ik me kan heugen, heb ik een voorliefde voor de woest behaarde man. Eentje met een ferme struik voor de deur. Geen bush, maar gewoon verzorgd behaard. Maar dus niét kaal.

Anticlimax

Mijn aversie voor het kale gebeuren ontstond in mijn tienerjaren. Ik had dikke verkering met S., die behalve heel leuk en gezellig ook lekker harig was. En daar was ik als een blok voor gevallen. Anders dan zijn leeftijdsgenoten had S. een volle baardgroei, borstelige wenkbrauwen en golvend beenhaar. Op zijn hele lichaam groeide – volwassen als hij was – haar. Zijn borst, buik, billen. Zelfs zijn tenen werden niet gespaard. Op een avond kleedde hij zich uit. Mijn aandacht werd acuut getrokken naar het gebied dat S. kennelijk wel de moeite van het scheren waard had gevonden: zijn edele delen. Kaler dan kaal. Een schriller contrast met de rest van zijn lichaam kon haast niet. De haren rezen mij te berge.

De oorzaak van die gladgeschoren borst? De opkomst van de metroman

Ik kon alleen nog maar naar het scheerwerk kijken, het lukte me gewoon niet meer om me te focussen op wat anders. De relatie was geen lang leven beschoren. Niet per se vanwege zijn kale zaakje, maar dat hielp zeker niet. Vanaf toen besloot ik elke mannelijke lichaamshaar te omarmen zoals Moeder Natuur die had toebedeeld. Maar anno 2018 lijk ik slechts een van de weinige liefhebbers van een stevige bosschage. Onderzoek van de Amerikaanse Indiana University laat zien dat negentig procent van de vrouwen een gesnoeide voortuin bij een man belangrijk vindt. Twintig procent gaat voor getrimd, maar een overgrote meerderheid heeft een voorkeur voor kaal. Genoemde redenen: ze vinden het sexyer, fijner tijdens de seks en hygiënischer. Negen op de tien vrouwen knapt zelfs af op een ongeschoren schaamstreek tijdens de seks. Daar begrijp ik niks van. Ik vind een stel verzorgde liezen leuk, maar niet noodzakelijk. En al helemaal niet iets waar ik mee bezig ben in het heetst van de strijd.

Manscaping

Behalve dat ik de noodzaak van het kale gebeuren niet inzie, zorgt het veelvuldig scheren en onderhouden van de schaamstreek voor de nodige kwalen. Roodheid, bulten en irritatie. Iets waar mijn medestander Tjitske Reidinga ook haar vraagtekens bij zet. Zij vroeg zich op de bank in Linda’s zomerweek af wat we onszelf in gódsnaam aandoen met al dat scheren. Ze vergeleek de geschoren piemel met een kale kip en gokte erop dat de zaal vol zat met jeukende kruizen. Toch haakt het merendeel van de mannen tussen de achttien en veertig in op de trend: ze scheren, waxen en trimmen massaal hun borst (56%), oksels (40%), billen (21%) en schaamstreek (90%). Die scheertrend werd vier jaar geleden duidelijk toen onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Wilkinson Sword naar het scheergedrag van Nederlandse en Belgische mannen vroeg. In 2014 schoor 59% van de ondervraagden zijn schaamhaar tegenover 19% in 2010. Een flinke groei. Genoemde redenen: hygiëne, seksuele aantrekkelijkheid en zichtbaarheid van de spieren. Duidelijk werd dat de scheertrend zich niet beperkte tot de schaamstreek. Ook andere lichaamsdelen, zoals de borst en oksels, worden stevig onder handen genomen. ‘Hoe kaler hoe beter’, luidt het devies. Dertig jaar geleden was dat wel anders.

De commercie speelt gretig in op de trend en probeert mannen te overtuigen voor een ‘free willy’ te gaan

Toen lieten zangers als Tom Jones en Jon Bon Jovi hun borsthaar vrij uit hun shirt golven en vielen vrouwen massaal in katzwijm van zulke harige helden. Hoe kan het dan dat drie decennia later manscaping (het (kaal)scheren en netjes bijhouden van het mannelijk lichaamshaar), ineens zo’n vlucht heeft genomen?