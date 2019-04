Onder de hete Zuid-Amerikaanse zon in Rosario: tips van een local

Ilse van Duijl (31) woont sinds een jaar in Rosario, Argentinië. De reden? Reislust, maar vooral haar Latijnse lover. Ze werkt als testing engineer en geniet in haar vrije tijd vooral van het buitenleven aan de Paraná-rivier.

Wat maakt Rosario zo’n leuke stad?

‘De stad heeft voor mij alles. Ik woon in het centrum dicht bij de rivier en de boulevard Oroño, met alle stadse gezelligheid die daarbij hoort. Maar de natuur is nooit ver. Zo zijn er een paar grote parken in de buurt, onder andere langs de hele rivierzijde. In de namiddag en weekenden wordt het er erg druk, omdat mensen dan samenkomen voor maté (een thee-infusie die vooral in Zuid-Amerika gedronken wordt), een picknick of wandeling. Iets buiten de stad ben je zo op het strand. Ga een stukje het binnenland in en je staat op het platteland, ideaal voor een asado (Zuid-Amerikaanse barbecue). Of je kunt een (veer)boot of kajak nemen naar het natuurgebied van de Paraná. Wat ik fijn vind, is dat Rosario voor Argentijnse begrippen op korte afstand ligt van andere steden.’

Wat is typisch voor Rosario?

‘De veelzijdigheid, het buitenleven op en langs de rivier en tijd doorbrengen in het park. Ik zie dat mensen hier, zeker vergeleken met Nederland, heel actief zijn. Het lijkt wel alsof iedereen hier wandelt of aan hardlopen doet. Ze gaan ook vaak naar de sportschool, want uiterlijk is hier heel belangrijk. Daarnaast is de stad niet zo internationaal ingesteld als bijvoorbeeld Buenos Aires, waardoor de authenticiteit behouden blijft. En het állerbelangrijkste in heel Argentinië is voetbal, dus er moet altijd even benoemd worden dat Messi hier geboren en getogen is.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘De Argentijnen doen in het weekend vooral waar ze zin in hebben en daarbij staat het sociale leven voorop. Overdag zijn veel mensen buiten te vinden: park, sport, wandelen, asado, strand of rivier. Vrienden en familie zoeken elkaar op voor een maté of een merienda (afternoon tea). In de avond kan dat ook een zomerse late-night picknick zijn, een barbecue, eindeloos tafelen, biertjes doen in een van de vele bars of dansen in een club.’

Ilse’s beste tips:

Lokaal lekkers bij Tiendas Naturales

‘Voor een gezond ontbijt, lekkere lunch of vega snacks. Vegetariërs worden altijd heel blij wanneer ze hier komen, want je hebt opties als halloumi toast, vegan bowls en verschillende poké bowls. De menukaart wordt geregeld ververst, waardoor je elke keer weer gerechten voorbij ziet komen waarvan je nog nooit had gehoord.’ tiendas-naturales.com.ar

Artisanale hotspots

‘Hoewel je in Argentinië de wijn echt niet mag missen (vooral de Malbec niet), ben je hier ook aan het juiste adres voor ambachtelijk bier. De hippe bars die dit serveren, schieten uit de grond. Mijn favorieten: Patagonia (aan de Oroño of aan de rivier in badplaats Florida), Peñon del Aguila en Temple (beide in Jujuy en Alvear).’ cervezapatagonia.com.ar

Buenas noches: overnachten in Puerto Norte Design Hotel

‘Een hotel met geschiedenis. Het is gevestigd in de voormalige graansilo’s, waardoor het er vanbuiten nogal grauw en industrieel uitziet. Maar vanbinnen is het vooral glitter en glamour. Het hotel is voor de echte luxepoezen die niet vies zijn van een beetje poedelen in de spa of sauna. In hun rooftop-restaurant heb je uitzicht over de hele stad en de rivier.’ puertonortehotel.com

Shoppen bij Maria Cher

‘Een vleugje western, een vleugje rock-‘n-roll. Stoer maar toch vrouwelijk à la Isabel Marant. Dat is een beetje de stijl van deze winkel. Ze schuwen kleur niet, zo kun je opeens een fuchsia broek of knalroze pak in handen hebben.’ maria-cher.com.ar

Meer tips van Ilse? Check VIVA 17-2019. Deze editie ligt vanaf 24 april in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: iStock