Goed voor ieder: 3x online workshops

Iedereen kan op dit moment wel een beetje positieve afleiding gebruiken. Deze workshops helpen je daar gegarandeerd mee. Dit zijn 3x online workshops om je (mentale) gezondheid weer een beetje op te krikken.

Plant zoekt bord

Plantaardig eten lastig? Niet met Go with the glow. Zij bieden een e-book vol tips, geven goede redenen om groen te eten en maken het met een weekmenu dat bestaat uit zeven ontbijtjes, complete lunches, voedzame avondmaaltijden, toetjes en tussendoortjes makkelijk om er serieus werk van te maken.

Pretboeket Nu je huis ook even je werkplek, koffietentje en sportschool is, is het leuk om de boel op te fleuren. Op haar Instagram-account laat Jennifer Laarman zien hoe je goede boeketten maakt van droog- en verse bloemen. Liever in de tuin of op je balkon aan de slag? Via online Zoom-lessen leert ze je creatief te zijn met bloemen uit eigen tuin.

jenniferlaarman.nl