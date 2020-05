Adem in, adem uit: 3x online yoga

Yoga is niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je geest en mindset. Gelukkig kunnen óók de yogalessen gewoon doorgaan in deze tijden. Beoefen de berg-, cobra- of sfinxhouding lekker vanuit je eigen woonkamer! Dit zijn 3x online yoga lessen die je zeker moet proberen.

Op niveau

Werk je thuis en wil je je lichaam ontspannen en je geest positief houden (of krijgen)? Op het Instagram-account van Delight yoga staan toegankelijke yoga-video’s om thuis op je matje na te doen. Een niveau hoger? Voor vijftien euro per week heb je onbeperkt toegang tot alle online yoga-, ademhalings- en meditatielessen met zeer ervaren docenten. Of schrijf je in voor een proefles van € 7,50.



delightyoga.com

Je grens over

Oprichters Melanie Poldervaart en Rolf van Baalen hebben meer dan 1500 uur aan yogatrainingen gevolgd, en willen alles wat ze hebben geleerd met zo veel mogelijk mensen delen. Op hun YouTube-kanaal Happy with yoga plaatsen ze wekelijks video’s met oefeningenen tips. En – als het straks weer kan – bieden ze ook verschillende retreats aan in binnen- en buitenland, op de meest prachtige locaties.



happywithyoga.com

Voor dummies

Nog nooit yoga gedaan? Dan is het Engelstalige YouTube-account Yoga with Adriene (met zeven miljoen abonnees) een fijne optie. Op een rustige manier maak je kennis met de basis van yoga, en leer je stap voor stap makkelijke poses. Ook voor gevorderden of voor spieren die speciale aandacht vragen (rugklachten, spierpijn) heeft Adriene fijne video’s.



yogawithadriene.com

What we like komt uit VIVA-2020-18. Dit nummer ligt t/m 5 mei in de winkel of kun je hier online bestellen.

