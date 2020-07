Leuk hoor, zo’n relatie. Maar wat kan de ander onwaarschijnlijk irritant zijn. Erover zeuren is niet aan te raden, verwijten maken ook al niet. Wat dan wel?

Relationele irritaties

In de nieuwste editie van VIVA gaat Amanda van Schaik op zoek naar antwoorden. Ze praat onder meer met gz-psycholoog en psychotherapeut Susanne Donders, die uitlegt dat relationele irritaties volstrekt normaal zijn: ‘Met iedereen heb je een pakket verschillen. En, daaruit voortkomend, een pakket ergernissen.’

Maar hoe normaal ze ook zijn, ergernissen kunnen hoog oplopen. Uit onderzoek van MIND Korrelatie bleek dat ‘ergernissen’ nummer één is op de lijst van relatieproblemen, nog voor ‘ontrouw’ en ‘niet goed met elkaar kunnen praten’. Reden genoeg dus om te dealen met je ergernissen jegens je partner. Maar hoe doe je dat? Aan de hand van haar eigen experiment én met de hulp van specialisten geeft Amanda tips in de VIVA 31.

Money, money, money

Verder praten we met Erika Bodor (38) over haar inkomsten en uitgaven in Geldzaken. Haar gouden tip voor meer financiële zekerheid? Een businesscoach in de arm nemen om erachter te komen waar je kracht ligt en waarin je je wil specialiseren. Ook VIVA’s financieel expert Renée Lamboo deelt een tip voor iedereen die geïnteresseerd is in beleggen voor meer financiële zekerheid: ‘Als je wil beginnen met beleggen, moet je dit niet zien als een extra inkomstenbron voor de korte termijn. Het is iets voor de lange termijn. Als je je geld binnen nu en vijf jaar nodig hebt, zou ik er niet mee beleggen.’

Natacha Harlequin

Ook praten we met strafpleiter – en procesleeuwin – Natacha Harlequin (46). Zij staat immer paraat voor haar cliënten. En ze stapt zelfverzekerd door het leven. Hoe komt ze aan zoveel zelfvertrouwen? ‘Dat komt doordat mijn moeder mij vroeger als kleuter voor de spiegel zette. ‘Mooi hè, die vlechten,’ zei ze dan. ‘Die zijn van jou.’ En: ‘Mooi die oren. Kleiner dan die van de meeste mensen, maar dat maakt jou uniek.’ Niet dat ik nu vind dat ik de knapste en beste ben, maar ik ben tevreden met mezelf. Ik neem een ander ook zoals hij is.’

En natuurlijk, natúúrlijk, bespreken we nog veel meer. Met healthy aging expert Wies Verbeek hebben we het over de ‘gebreken’ die komen kijken bij ouder worden. ‘Mijn advies? Probeer er zonder te overdrijven toch goed uit te zien. Simpele dingen kunnen al heel erg helpen. Ga wat vaker naar de kapper, laat je nagels lakken, neem een bindweefselmassage of ga naar de schoonheidsspecialiste.’ En ook niet onbelangrijk: Waar zouden we zijn zonder barista’s? Ze zorgen voor ons dagelijkse shotje cafeïne en soms nog voor zo veel meer… Dit en meer in VIVA 31 2020!

