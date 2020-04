Op de kleintjes letten: 3x leuke winkels

Al zijn we gauw geneigd om op de vertrouwde grote namen af te stappen, kan het geen kwaad om eens wat verder te kijken. De steden (en het internet) zitten vol met verborgen pareltjes waar je de mooiste unieke dingen kunt kopen. Dit zijn 3 kleine winkels die je niet mag missen.

Pen en papier Voor de leukste kantoorartikelen (notitieblokken, pennen, kaarten en papier) is Like stationery aan de Prinsenstraat in Amsterdam hét adres. De boetiek is wegens corona gesloten, maar de webshop draait gelukkig wel door. En met de code HOMEDESK2020 krijg je daar nu nog 20% korting ook!

likestationery.com

Bestelboetiek Voor als je thuis een keer iets anders aan wil dan je huispak: kledingwinkel Make my day verkoopt hun outfits vanaf nu via Instagram-stories. Ook voor (maat)vragen of (kleding)advies kun je ze een berichtje sturen. Woon je in Nijmegen en omstreken? Dan bezorgen ze binnen 24 uur gratis.

makemydaynijmegen.nl