Op reis naar San Francisco? Hier moet je zijn!

Lisette van der Ster (41) is media professional en blogger. Deze week lanceerde ze lifestyleblog boutiqbook.com over onder meer haar new home town. In Viva deelt ze haar insider tips.

Wat maakt San Francisco zo bijzonder?

‘In mijn ogen is het de meest Europese stad van Noord-Amerika. Het voelt niet zo Amerikaans als LA of NY. Het is relaxter, met een heel eigen karakter. Alles en iedereen is hier welkom en kan zichzelf zijn.’

Wat is typisch San Francisco?

‘Een gevleugelde uitspraak is: keep San Francisco weird. Dat stamt nog uit The Summer of Love van 1967, precies vijftig jaar geleden. Love, peace & happiness, daar draait het om. Je ziet de meest uiteenlopende types rondlopen. Mannen in jurken of neon leggings met glitterkoptelefoons, mensen die keihard zingend op straat lopen, honden in hysterische outfits met hun baasjes op skateboards. Het meest opvallend vond ik een vrouw in roze tutu die met haar poes op haar hoofd lag te chillen.’

In welke wijk woon je?

‘In SoMa – South of Market Street. Sommige buurten zijn erg heuvelachtig, mijn wijk is vrij plat en ligt heel centraal, ik kan prima alles lopend doen.’

Je woont hier sinds maart. Waarom?

‘Vorige zomer vond ik hier op vakantie de liefde van mijn leven, een oud-collega uit Nederland die hier al woonde. We gingen als vrienden een hapje eten en ineens voelde ik: jij bent het. Begin januari zijn we getrouwd.’

Wat is de place to be?

‘Het stuk vanaf het Maritime Museum langs het water richting de Golden Gate Bridge vind ik geweldig. Je komt door de leuke wijk Marina District en langs het strandje Crissy Field. Onderweg zie je Alcatraz liggen in de baai. Elke keer dat ik de Golden Gate Bridge zie, maakt m’n hart een sprongetje. Vanaf daar is het uitzicht op de stad fenomenaal.’

Wat doe jij het liefst in het weekend?

‘Naast San Francisco zelf is er nog de hele Bay Area. Je kunt met de ferry naar leuke plaatsjes als Sausalito, Tiburon, Larkspur of met de BART, de metro, richting Oakland – een beetje het Brooklyn van San Francisco. Soms huren we een autootje en gaan we lekker roadtrippen richting Napa Valley en Sonoma, de bekende wijnstreken, of wat zuidelijker naar Santa Cruz, Monterey en Carmel-by-the-Sea.’

Gaat dat zien

SF MoMa. In het Museum of Modern Art is altijd een mooie collectie aan kunst te zien. Check de site voor actuele tentoonstellingen. sfmoma.org

Park life

Golden Gate Park. Hier kom ik graag, want elke week is er weer een ander festival. Weten wat er speelt als jij (ooit) naar San Francisco gaat? Dan is goldengatepark.com een handige site.

Op straat

Hayes Street. Mijn persoonlijke favoriet. Je vindt hier veel leuke winkeltjes op het gebied van mode en interieur. Union Street Dé plek met leuke kleine zaakjes, goede pedi-mani’s en lekkere restaurants. Tip: Rose’s Café, een heel gezellig zaakje op een hoek met Steiner Street, met een gezellig terras rondom. Je kunt hier goed eten en heerlijk mensen kijken. rosescafesf.com

Blijf je eten?

Mua Oakland. Dit juweeltje zit midden tussen de autodealers in Oakland. Industrieel, hip en elke avond ramvol. Leuk publiek, dj’s en heerlijk eten. Halfuurtje met de metro vanuit het centrum, echt een aanrader. muaoakland.com

Daar is dat feestje

Hou er rekening mee dat alles hier om twee uur ’s nachts sluit. Ja, echt! Daarna geldt er een verbod om alcohol te schenken in de gehele staat Californië. Zorg dus dat je de avond al vroeg begint.

Topshops

Union Square. Een winkel-walhalla met grote namen als Macy’s, Victoria’s Secret, Barney’s New York en Tiffany & Co. unionsquareshop.com

