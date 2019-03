Op stap in eigen land: dé hotspots in Leeuwarden volgens een inwoner

Bij een stedentrip binnen de landsgrenzen is Leeuwarden waarschijnlijk niet de eerste bestemming die je te binnen schiet. Jammer, want de Friese hoofdstad heeft veel te bieden. Een rondje langs de highlights van Ljouwert.

Waarom Leeuwarden?

‘Omdat Friezen slow living tot kunst hebben verheven. Die rustige, vrije manier van leven, het rijke culturele aanbod en het onderscheidende landschap waren voor reisgids Lonely planet reden om de provincie in de top drie van Europese onontdekte bestemmingen te zetten. En in 2018 werd Leeuwarden uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa. Hoogste tijd dus voor een stedentripje naar het noorden.’

Wat is er zo bijzonder aan Leeuwarden?

‘Met z’n grachten, herenhuizen, monumenten en musea wordt Leeuwarden ook wel Klein Amsterdam genoemd. Alleen word je hier niet onder de voet gelopen door de hordes toeristen waar onze hoofdstad mee wordt overspoeld. In de zomer is het lekker toeven op een van de terrassen langs de grachten. En in de winter staat de stad voor warmte en gezelligheid in de drukke cafés, bij theatervoorstellingen en op winterfestivals.’

Hoe zijn de Leeuwarders?

‘Prijs je een Leeuwarder om z’n prachtige stad, dan is de kans groot dat je een antwoord als ‘it koe minder’ (het kan slechter) of ‘it kin nog wol wut worde’ (het wordt misschien nog wel wat) krijgt. Het moge duidelijk zijn: smooth talk is aan de Liwwadders niet besteed. Maar de rauwe manier van uitdrukken, betekent niet dat ze niet trots zijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar De Oldehove, de landmark van Leeuwarden. Deze kerktoren had oorspronkelijk dik honderdtwintig meter hoog moeten worden, maar al na tien meter zakte ie scheef. Hoewel de 39 meter hoge Toren van Pisa van het Noorden dus eigenlijk een faliekante mislukking is, is het vandaag de dag de trots van de karakteristieke Leeuwarders. Of zoals ze het zelf zeggen: ‘A’k de Oldehove niet siën ken, dan foël ik my onwennich’.’

Ljouwert’s beste tips:

Bootje varen Maak een rondje door de grachten in een elektronisch sloepje en je ontdekt dingen in het historische centrum die je anders nooit zult zien. Even de drukte ontvluchten? Vaar dan vanaf het stadstrand naar beneden richting het waterrijke natuurgebied langs het riviertje de Potmarge. Gevaren worden kan ook. Een rondvaart boek je van april tot oktober bij Stichting Praamvaren.

Greenjoy.nl, praamvarenleeuwarden.nl

Shoppen met een hapje in de Kleine Kerkstraat De Kleine Kerkstraat werd in 2010 én 2013 uitgeroepen tot leukste winkelstraat van Nederland. In dit gezellige straatje vind je meer dan dertig speciaalzaken. Zo kunnen zoetekauwen bij Broadsje en Bakkerij Salverda hun hart ophalen bij typisch Friese lekkernijen als Fryske dúmkes (anijskoekjes in vorm van een duim) en mierzoete sûkerbôle. Even verderop vind je bij de Zuivelhoeve en House of Taste hartige specialiteiten zoals Fryske buorkerij tsiis (kaas met kruidnagel) en droege woarst (Friese worst).

Kip aan’t spit bij Roast Roast profileert zichzelf als no-nonsense, rauw en puur. Kip aan het spit met een scheut jenever is de specialiteit van het huis, maar je vindt er voor elk (budget) wat wils op het menu dat wekelijks verandert.

Roastleeuwarden.nl

Slapen in een kamer met een verhaal Boutique Hotel Catshuis Funkelnagelneu in een van de mooiste historische panden in hartje centrum. Daar waar eerder een politiebureau, brandweerkazerne en discotheek huisden, is nu een superdeluxe boetiekhotel met vijf kamers verrezen. Boek de Nieuwestad-kamer voor een prachtig uitzicht op de gracht.

Catshuisleeuwarden.nl

Meer tips van Ljouwert? Check VIVA 11-2019. Deze editie ligt t/m 19 maart in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Beeld: iStock