Op vakantie naar Riga? Dit zijn dé tips volgens een local

Lende Benke (28) woont sinds haar zevende in Riga, de hoofdstad van Letland. Ze is marketingprojectmanager en blogt op lifeinriga.com.

Wat maakt deze stad zo leuk?

“Riga is lekker compact. Het enige wat je nodig hebt om van a naar b te komen, is een fiets. Je kunt ook veel lopend doen. Tijdens het stappen loop je zo van de ene naar de andere kroeg. En met de trein ben je binnen een halfuur op het strand. Jūrmala en Vecāki zijn leuke spots voor een verkoelende after work duik.”

Wat is typisch Riga?

“De verschillende architectuurstijlen geven de stad een unieke sfeer. Van middeleeuwse bouwwerken tot meesterwerken in art-nouveaustijl en Sovjet-wolkenkrabbers. Als je je wilt mengen tussen de locals, ga dan naar de Central Market. Deze markt is ondergebracht in vier oude hangars voor Zeppelins, en in elke hangar vind je een andere specialiteit.”

In welke wijk woon jij?

“In Klusais centrs. Dit is de art-nouveauwijk, dus ik word omringd door prachtige gebouwen. Als ik buiten loop zie ik nog weleens een hobbeltje of gat over het hoofd omdat ik alleen maar naar de gebouwen kijk. De gevels zijn zo gedetailleerd dat ik telkens iets nieuws ontdek. Ik woon ook dicht bij Andrejsala, een voormalig industrieel gebied aan het water dat is omgetoverd tot uitgaans area. Je hebt hier een prachtig uitzicht over de Daugava-rivier.”

Waar móet je heen als je in Riga bent?

“Het Nationale Museum van Letland en het Riga Motor Museum. Vorig jaar stroomde mijn Instagram over van hippe plaatjes van deze musea, want iedereen wilde de eerste zijn die iets postte na de heropeningen in mei en juni. Beide musea hebben een metamorfose ondergaan en zijn nu echte hotspots.”

Wat doe je in het weekend?

“Ik heb sinds kort een nieuwe passie: fietsen. In het weekend fiets ik vaak een rondje met vrienden. Laatst bijvoorbeeld door de wat minder bekende wijken van Riga, waar je een goed beeld krijgt van de stad.”

In alle straten

Tērbatas Iela “Ik ben opgegroeid in deze straat en heb er mooie herinneringen aan. Je kunt hier winkelen, eten en een afzakkertje doen in een van de vele bars. Het is een levendige straat met mooie architectonische hoogstandjes.”

Buiten spelen

Doe sportief en ga de Daugava-rivier op met een kajak. Lūzumpunkts geeft rondleidingen en laat je Riga zien vanaf het water. Niet bang om nat te worden? Je kunt ook suppen. luzumpunkts.lv

Op Instagram

Aleksandrs Muiznieks Een fotograaf/barista die trendy foto’s maakt van Riga en zijn dagelijks leven. @aleksmfoto

Dinnertime

Fox Alles is hier supergezond, met op het menu gerechten als boekweitmeelwafels en chia-pudding. Niet zo into healthy? Alleen al voor het geweldige interieur is deze plek de moeite meer dan waard. facebook.com/mrfox.lv

Shoppen

Winkelcentrum Galleria Riga In dit winkelcentrum vind je COS en H&M, maar ook een Letse designershowroom genaamd 8 rooms. En als je hier toch bent, sla dan het dakterras niet over. Je hebt er een prachtig uitzicht over de stad. galleriariga.lv

Feestje

Piens Elke woensdag kun je hier feesten tot in de late uurtjes. De volgende ochtend eet je een ontbijtje op het rustige terras. klubspiens.lv

