OPROEP: Ongelijke borsten? Geef je op voor VIVA’s AnyBody

Alle vrouwen hebben ongelijke borsten, dat is niks nieuws. Maar is het bij jouw boezemvrienden meten met twee maten? En durf jij (anoniem) voor de camera uit de kleren te gaan? Dan zijn we op zoek naar jou!

VIVA zoekt nieuwe kandidaten voor een kakelverse, vernieuwde Anybody, de iconische rubriek waarin mensen in hun blootje, zonder hoofd worden afgebeeld. Dit keer zijn we op zoek naar vrouwen met opvallende, ongelijke borsten, die daar – geheel terecht – trots op zijn én zichzelf bloot durven te geven.

Natuurlijk, naakt op de foto gaan is misschien eng. Maar wie meedoet aan AnyBody houdt er een prachtige foto, eeuwige roem en een vette ego-boost aan over. Als extraatje krijg je ook nog twee wellnessvouchers om je, samen met een vriend of vriendin, lekker onder te dompelen in een luxe spa.

Wil jij in VIVA’s AnyBody? Stuur een mailtje naar redactie@viva.nl o.v.v. ‘Oproep AnyBody’.

