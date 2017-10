Oscar Aerts: ‘Waarom hebben ze in godsnaam voor mij gekozen?’

Toen het gezicht van acteur Oscar Aerts (27) opeens heel dik werd, bleek hij een tumor te hebben. Na een pittig jaar is hij klaar voor zijn comeback. Al vindt hij dat ook spannend. ‘Ik denk vaak: waarom hebben ze in godsnaam voor mij gekozen?’

Hoe gaat het nu met je?

‘Goed, maar ik heb een heftig jaar achter de rug. Ik werd net vader, had het druk met werk – ik speelde in twee series en de film Alles voor elkaar – en toen werd ik opeens ziek.’

Hoe ontdekte je dat?

‘Vooral doordat mijn buik en gezicht heel dik werden. Ik kreeg zo’n bolle kop dat mensen zeiden: ‘Zooo Os, lekker kebabbies aan het eten?’ Maar ik was juist fanatiek aan het sporten. In mijn vak is hoe je eruitziet natuurlijk heel belangrijk, dus ik let er altijd op. Mijn armen en benen bleven wel dun, dus ik kreeg een raar misvormd lijf.’

Wist je meteen wat je had?

‘Nee, want ze konden steeds niks vinden. Maar op een gegeven moment kwam ik in een maand tijd tien kilo aan en en had ik allerlei onverklaarbare kwaaltjes, echt een nachtmerrie. Pas na vier maanden in de medische molen kwamen ze erachter dat ik het Syndroom van Cushing had: een goedaardige tumor die op je hypofyse zit en je hormoonhuishouding in de war schopt. Mijn lichaam dacht daardoor continu dat het reserves moest behouden.’

Dus toen moest je geopereerd worden?

‘Ja. Vooral de week erna was ik echt naar de klote. Je bent hormonaal helemaal in de war, super weird, ik was zo labiel als wat. Als iemand vroeg hoe het met me ging, moest ik al meteen janken. Jánken! Mijn vriendin plaagt me er nog af en toe mee. Maar het hoort er allemaal bij. Na een week was dat over en kon ik van de medicatie af. Ik voel me nu op zich hartstikke goed, alleen bleek laatst dat er toch nog een stukje van de tumor is achtergebleven. En ook dat moet operatief verwijderd worden. Dat was wel weer even een klap.’

Hoe verwerkte je die klap?

‘Ik schrok eerst heel erg en werd best emotioneel, maar daarna dachten mijn vriendin en ik ook: hup, we gaan er vol tegenaan. Het is goed te behandelen en niet kwaadaardig, dus dat is positief. Alleen is het nogal shit dat ik weer een tijdje in die medische molen zit. En dat ik wéér moet vertellen dat ik even uit de running ben.’

Ben je rollen misgelopen door je ziekte?

‘Er zijn zeker projecten niet doorgegaan. En ik weet gewoon dat er producenten zijn die denken: hmm, we wachten wel even met Oscar. We gaan wel voor die acteur die geen tumor in zijn kop heeft. Wat dat betreft is het een harde wereld. En ik snap dat wel hoor, het gaat om veel geld en je wilt als producent zo min mogelijk risico lopen. Maar voor mij is het frustrerend, want ik voel me goed. Ik wil werken.’

Vlak voor je diagnose werd je vader. Pittig jaartje…

‘Zeker, vooral voor mijn vriendin, die na mijn operatie veel van de zorg voor onze zoon Eli in haar eentje moest doen. Maar ik zie het ook zo: de meeste vaders hebben maar tien dagen verlof om met hun kind door te brengen. En ik heb het eerste halfjaar zó ontzettend veel tijd met hem mogen doorbrengen, dat is een geschenk. We zijn ondanks die ellende supergelukkig met z’n drietjes.’

Wat maakt Jessica zo leuk?

‘Ze is de mooiste vrouw van de wereld. Er is niemand bij wie ik me zo op mijn gemak voel als bij haar. En ze is heel grappig. Of nou ja, ze lacht zelf het hardst om haar eigen grappen en dat vind ik dan stiekem weer leuk.’

