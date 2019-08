Partners  in porn: bijna net zo opwindend als seks

Wat er (bijna) net zo opwindend is als seks? Ernaar kijken. Zeker als je dat sámen doet.

Body talk

Soms is het best lastig om je stoutste fantasieën te delen met je (bed)partner. De oplossing? Met z’n tweeën steamy beelden kijken. Dan hoef je niet te zeggen wat je opwindt, maar reageer je als je iets ziet. Door een beetje te kreunen of ‘Dat lijkt me wel wat’ in de oor van de ander te fluisteren, geef je een duidelijke hint dat you’re into it.

Geil met stijl

Veel porno is door en vooral ook vóór mannen gemaakt. Schrikt dit je af? Zoek dan een film speciaal gemaakt voor koppels. Of kijk porna: ‘vrouwvriendelijke’ porno.

Fetisj onbekend

Hoe weet je nou of je iets wél – of juist niét – geil vindt, als je het nog niet kent? Misschien hebben jij en/of je (bed)partner wel een fetisj waarvan je nog niet eerder gehoord had. Sekstapes zijn dé manier om samen op ontdekkingstocht te gaan. Dus: hallo internet! Grote kans dat het jullie fantasie prikkelt.

La casa de porn

Maar goed, hoe doe je dat: luchtig informeren of de ander openstaat voor een avondje seks kijken? Als je dat niet op de man (of vrouw) af durft te vragen, kun je ook een appje, kaart of mailtje sturen. Het fijne is: als porno niks voor jullie blijkt te zijn, ga je gewoon verder met het nieuwe seizoen van La casa de papel. Don’t push it.

Kinky voorspel

Een van de redenen waarom mensen graag porno kijken, is om in the mood te komen. En met wie kan dat beter dan met degene met wie je tussen de lakens wilt duiken? Let er wel op dat je de ander laat merken dat hij/zij belangrijker is dan wat er op het scherm gebeurt. Dat die beelden een toevoeging zijn om het (nog) leuker te maken tussen jullie en niet iets wat je nodig hebt om opgewonden te raken.

