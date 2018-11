Linguine met zeeduivel, échte Italiaanse bolognesesaus en chique pastasalade met rode biet en frambozenolie. Maak van je pasta iets bijzonders!

Pastasalade met rode biet

Dit heb je nodig voor 1 persoon:

½ pastinaak, schoongemaakt • 4 el walnootolie • 250 g rode biet, schoongemaakt • 50 g pasta di puglia • 50 g babyspinazie, schoongemaakt • 3 el frambozenazijn • 50 g gerijpte geitenkaas • handvol walnoten • peper • zout • extra nodig: glazen pot

Voorbereiding: 5 minuten

Kooktijd: 20 minuten

Verwarm de oven voor op 200 °C. Snijd de pastinaak in plakjes en meng met 1 eetlepel walnootolie. Verdeel de plakjes over een met bakpapier beklede bakplaat en rooster ze 20 minuten in de oven. Kook ondertussen de rode bieten, ontvel ze en snijd ze in kleine blokjes. Kook de pasta di puglia volgens de instructies op de verpakking. Spoel de pasta, zodra hij gaar is, af onder koud water en hou ’m apart. Snijd de babyspinazie in reepjes. Meng de rest van de walnootolie met de frambozenazijn. Giet dit mengsel in een glazen pot en vul de pot achtereenvolgens met rode biet, pasta, pastinaak, spinazie, verkruimelde geitenkaas en bovenop een handje gehalveerde walnoten. Draai de pot om, zodat de dressing over alle ingrediënten verspreid wordt. Leeg tot slot de volledige inhoud van de pot op een bord en serveer. Kruid met peper en zout.

Tip: Voeg wat kookvocht bij de saus, zodat-ie beter hecht. Spoel, tenzij je een koud slaatje maakt, nooit je pasta af onder koud water, want dan spoel je het zetmeel eraf. Italianen vinden het doodzonde als pasta wordt afgespoeld.

Italië express

