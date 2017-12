Deze pop-up stores brengen jou helemaal in de winterstemming

Pop-up stores zijn momenteel dé winkeltrend. Iedere week opent er wel weer eentje en omdat ze tijdelijk zijn, moet je er snel bij zijn. Want voor je het weet, is het te laat.

1. Curling bij Floor17

Curlen suf? Niet op 85 meter hoogte met prachtig uitzicht op Amsterdam. Het kan tot en met 11 februari bij Floor17. Er zijn twee curlingbanen, waarop je elke dag les kunt krijgen. Glühwein erbij en je wordt zo Olympisch kampioen (binnen je vriendengroep dan).

2. KGB Biergarten

Fijn ruig sfeertje in deze Biergarten in Rotterdam. Met chesterfields rond kampvuurtjes, vlees op de grill en snert geserveerd in blik. Open van donderdag t/m zondag, nog tot en met 4 februari.

3. Rooftop Tobacco Dock

In Londen wemelt het van de pop-ups en hop je – ook in de winter – van de ene naar de andere tijdelijke hotspot. Zoals deze, de eerste rooftop ijsbaan van Londen. Bind de ijzers onder of bestel een fondue en kruip onder een dekentje om de skyline te bewonderen. Tot en met 4 januari.

Deze tips zijn afkomstig uit onze rubriek ‘What we like’ uit VIVA 51. De editie ligt van woensdag 20 december t/m dinsdag 2 januari in de winkel.

