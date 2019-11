Coen Swijnenberg: ‘Van de luistercijfers kan ik onzeker worden’

Deze maand vieren Coen Swijnenberg en Sander Lantinga hun vijftienjarig jubileum als radio-duo. Tijd voor Coen om terug én vooruit te kijken. ‘Het kan ook ineens klaar zijn, kijk maar naar Mattie en Wietze.’

15 jaar zijn Sander en jij nu samen; een steady radiohuwelijk…

‘Ja, eigenlijk zijn we net een getrouwd setje. Al zou ik liever niet écht met Sander getrouwd zijn haha. Toen we begonnen, waren we een heel ongewone combi, nu hebben we de langst lopende middagshow. Ik denk niet dat wij vrienden waren geworden als we elkaar niet via de radio hadden ontmoet.’

Hoezo niet?

‘Sander en ik zijn totaal verschillend, en vijftien jaar geleden zéker. Ik was heel braaf, echt de radio-nerd van de twee. Ik kleurde altijd netjes binnen de lijntjes en maakte heel gedegen radio. Sander was een olifant in de porseleinkast; hij kwam van televisie en had schijt aan alle radiowetten. Ik vond dat ergens mega-interessant, maar heb ook met klotsende oksels in de studio gezeten om te proberen hem in goede banen te leiden. In die vijftien jaar zijn we heel erg naar elkaar toe gegroeid. Zoals hij was, kun je niet blijven op de radio. En ik was misschien wel té keurig. Tegenwoordig kan ik veel feller zijn. Al is de rolverdeling nog steeds dat hij de grappige van de twee is en ik het programma meer op de rails houd. Ik denkt dat we juist door die verschillende karakters zo’n chemie hebben.’

Is het na vijftien jaar nog steeds écht leuk?

‘Dat vind ik wel, ja. Maar het kan ook ineens klaar zijn, kijk maar naar Mattie en Wietze. Je kunt elkaar zat raken, of er kan iets zakelijks gebeuren waar je niet uit komt. Zij zagen dat ook niet aankomen; het ging hartstikke goed. In dit wereldje gebeuren gekke dingen, ik ben daar realistisch in. Maar ik heb heel veel respect voor Sander en zeg altijd: ‘Als iets niet goed voelt, laten we daar vooral over blijven lullen. Dan ben je problemen vóór.’’

Hebben jullie nooit ruzie of irritatie?

‘Eigenlijk amper, we hebben maar één keer in onze hele carrière een echt moeilijk moment gehad. Dat was toen we nog bij 3FM zaten en het tijd was om ons contract te verlengen. We hadden ieder een eigen manager. De zijne had z’n zaakjes eerder voor elkaar dan de mijne, waardoor ik geen onderhandelingspositie meer had. Ik vond dat heel lastig, omdat ik dacht: doet hij dit nu expres of niet? Twee uur later zaten we tegenover elkaar in de studio en dat voelde voor mij even heel ongemakkelijk. Sander had trouwens hetzelfde, bleek achteraf. Hij is helemaal niet zakelijk en had ook totaal geen kwaad in de zin. We hebben daar gelukkig goed over kunnen praten en daarna was het weer oké. Het is naar als iemand je achter je rug om naait, maar Sander is daar niet het type voor.’

Zien Sander en jij elkaar privé ook?

‘Eigenlijk niet, al draaien we in het weekend regelmatig op festivals, dus dan zijn we toch weer samen. Laatst was ik op een feestje waar hij ook was, maar dan staan we niet met elkaar te kletsen. Ik denk dat het onze kracht is dat we onze eigen levens hebben, waardoor we maandag weer fris achter de microfoon zitten.’

Jullie zitten in de champions league qua radio maken, geeft dat nooit druk?

‘Nou, er zijn hier bij 538 veel jonge jongens die allemaal wel willen wat wij doen, dus die druk is er wel. En dat is ook heel gezond. Ik vind dat het tijd is voor een nieuwe generatie op het moment dat wij er niet meer toe doen en de luisteraars ons links laten liggen. Wij hebben die kans zelf ook ooit gehad, dus je moet realistisch blijven. Tegelijkertijd denk ik dat het onze kracht is dat wij er elke dag voor honderd procent voor gaan. Je hebt ook dj’s die vijf minuten voor de uitzending de garage in komen rijden, de trap op stuiven en achter hun microfoon gaan zitten. Wij zijn altijd heel erg betrokken en zitten er écht met ons eigen gevoel in, dat houdt je scherp. Van de luistercijfers kan ik weleens onzeker worden, daar heb ik wel een haat-liefdeverhouding mee omdat het bij een commerciële radiozender belangrijk is dat je blijft scoren. Maar zodra het opnamelampje om vier uur aangaat, voel ik geen enkele druk meer.’