Radmilo Soda: ‘Ik word gek als ik de hele dag op de bank moet zitten’

Zijn business ligt door het coronavirus plat, maar personal trainer Radmilo Soda (47) is er de man niet naar om bij de pakken neer te zitten. ‘Ik ben blij dat ik kan doen waar ik zin in heb.’

Hoe diep zit je door het coronavirus in de shit?

‘De meeste sportscholen werken met abonnementen die doorlopen. Bij mijn personal training studio zijn alle inkomsten van de ene op de andere dag weggevallen. Maar ik heb wel zes man in dienst, de hypotheek moet worden betaald, de vaste lasten stapelen zich op. Dat is gewoon ellende, maar ik probeer positief te blijven.’

Wat helpt je om de moed niet te laten zakken?

‘De wetenschap dat ik gezond ben. Dat nemen we vaak voor lief, maar ik zie in mijn studio zo veel mensen die beperkingen hebben. Elke ochtend als ik wakker word, ben ik blij dat ik kan doen waar zin in heb. Tuurlijk schiet ik ook weleens in de stress, maar dan ga ik even buiten in de natuur wandelen, een rondje joggen of bij mijn kinderen zitten. Dat helpt altijd om me te ontspannen.’

In hoeverre is jouw achtergrond bepalend voor je mindset?

‘Als je zo diep hebt gezeten en zulke ernstige dingen hebt meegemaakt als ik, is er een bepaald perspectief waar je op terugkijkt. Dat houdt je sterk, want je wilt nooit meer terug naar waar je vandaan komt. Mijn achtergrond is in die zin mijn belangrijkste drive. De vechtlust is er altijd, waardoor ik nooit opgeef.’

Je bent als straatkind opgegroeid in Kroatië. Was dat zo heftig als het klinkt?

‘Mijn vader heb ik nooit gekend, mijn moeder was een alcoholist die mij en mijn vier jaar oudere zus aan ons lot overliet. Als er niets te eten is en je krijgt honger, dan ga je heel ander gedrag vertonen dan wanneer er elke avond voor je wordt gekookt. Je wordt er heel snel volwassen van, want je moet altijd voor jezelf zorgen.’

Zo is Soda

Radmilo Soda is op 8 augustus 1972 geboren in Kroatië. Op z’n 16e verhuisde hij zonder diploma’s op zak naar Nederland en ging aan de slag als kok. Hij raakte in de ban van boksen en schopte het tot prof. Na zijn bokscarrière werd hij personal coach en eigenaar van de succesvolle personal training studio Soda Bodyfit in Amsterdam, waar hij mensen traint volgens zijn eigen methodiek. Hij heeft de sport-app BandZe bedacht en bracht verschillende boeken uit, waaronder Echt Radmilo, Moms en z’n nieuwste Seniority. In tv-programma Obese gaf hij deelnemers sport- en voedingsadviezen. Radmilo heeft al 24 jaar een relatie met Luz, met wie hij twee zoons en een dochter heeft.