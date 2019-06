Recept: maak indruk met deze heerlijke Britse Caraway seed cake

Áls de Britten dan een keer hun goddelijke bakrecepten met ons willen delen, grijpen we dat met beide ovenwanten aan. Dus hup, aan de bak!

Caraway seed cake

Voor 6 – 8 personen

200 g boter, kamertemperatuur * 200 g witte suiker * 4 eieren * 1 el karwijzaad en/of 2 el mukhwas * 250 g bloem * 1 el bakpoeder * boter, om in te vetten * bloem, om te bestuiven

Uitleg bereiding

Verwarm de oven voor op 180 °C en vet een bakvorm in. Klop de boter en de suiker samen tot een romig geheel en voeg de eieren een voor een toe. Let erop dat elk ei volledig opgenomen is door de massa voordat je het volgende ei toevoegt. Voeg het laatste ei toe met een theelepel bloem, om te voorkomen dat het mengsel schift. Roer het karwijzaad en/of de mukhwas door het beslag en spatel de bloem en het bakpoeder erdoor zodat de luchtigheid behouden blijft. Schep het beslag in de cakevorm en strijk de bovenkant glad. Plaats in het midden van de oven en bak 45 – 50 minuten. Laat de cake 5 minuten afkoelen in de vorm, haal hem dan uit de vorm en laat verder afkoelen op een rooster.

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-24, deze editie ligt vanaf 12 juni in de winkel of bestel ‘m hier.