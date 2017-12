Recept van de week: fregola met Zeeuwse mosseltjes

Sterrenchef Sergio Herman zet thuis natuurlijk niet dagelijks een sterrenmaaltijd op tafel, maar zijn doordeweekse kostje is wél heel speciaal. In zijn nieuwste boek Just cook it laat hij zien hoe je dat doet. Op VIVA.nl delen we zijn recept voor fregola met Zeeuwse mosseltjes.

Benodigdheden voor vier personen:

250 g fregola • 500 g mosselen • 2 sjalotten, fijn gesnipperd • 2 tenen knoflook, geraspt • 1 el olijfolie • 8 jonge worteltjes, schuin weggesneden, kort geblancheerd • 1 stengel bleekselderij, schuin weggesneden, geblancheerd • 8 groene mini-asperges, in dunne plakjes, kort geblancheerd • 1 tl garam masala • zout en versgemalen zwarte peper • 2 el vissaus • 2 el chardonnay-azijn • 100 ml mosseljus • klontje gezouten boter • 2 el bladpeterselie, fijngehakt • 1 limoen, rasp • 1 el opgelegd mosterdzaad (zie hieronder) • Oost-Indische kers als afwerking (zowel het blad als de bloem) Voor het opgelegd mosterdzaad: 100 g mosterdzaad • 350 ml rodewijnazijn • 20 ml appelazijn • 10 g suiker • snufje zout

Zo maak je het:

Meng alle ingrediënten voor het opgelegd mosterdzaad en bewaar in een steriele pot. Kook de fregola in circa 8 tot 10 minuten gaar in gezouten water. Stoom de mosselen anderhalve minuut tot ze opengaan en haal ze uit de schelp. Stoof sjalot en knoflook aan in olijfolie en voeg de fregola en groenten toe. Kruid met garam masala, zout en peper. Blus af met vissaus en Chardonnay-azijn. Laat verdampen. Voeg mosselsap en klontje gezouten boter toe. Meng alles goed door elkaar en voeg de bladpeterselie toe. Verwarm de gestoomde mosselen lichtjes in een beetje jus. Doe de fregola in een kom en schik de mosselen erop. Werk af met limoenrasp, opgelegd mosterdzaad, een paar stukjes sjalot en de Oost-Indische kers. Meng de overige mosseljus met de garam masala en sprenkel over de kom.

