De Vietnamese keuken kennen we vooral van het heerlijke streetfood. Dit recept bewijst dat het eten veel gevarieerder is dan dat. An An, oftewel: aan tafel!

Voor vier personen:

Benodigdheden

500 g rauwe middelgrote garnalen, gepeld, darm-kanaal verwijderd

4 tenen knoflook, fijngehakt of geperst

2 el vissaus

1 el suiker

1-2 tl chilivlokken

3 el zonnebloemolie

75 g sjalot, gesnipperd

1 lente-ui, in dunne ringetjes

Bereiding

Marineer de garnalen minstens 15 minuten in de helft van de knoflook, 1 tl zwarte peper, 1 el vissaus, ½ el suiker en de chilivlokken. Verhit de olie op hoog vuur en roerbak daarin de sjalotten en de rest van de knoflook 2 minuten. Voeg de garnalen toe. Roerbak alles goed op hoog vuur, doe de rest van de vissaus en suiker erbij en roerbak nog 5-6 minuten. Proef of het gerecht zoet, zout en pittig genoeg is. Bestrooi met een beetje gemalen zwarte peper en lente-ui. Lekker met witte rijst, plakjes komkommer of gestoomde groenten.

Vanuit Vietnam

Mai Nguyễn laat je met An An – Vietnamese familierecepten zien hoe verrassend en gevarieerd Vietnamees eten kan zijn. Naast de fijnste recepten deelt Mai in het boek haar aangrijpende vlucht vanuit Vietnam, via de Filipijnen naar Nederland. Eenmaal hier ontwikkelde ze een enorme passie voor koken. € 25 Luitingh-Sijthoff