Dit recept van Jet van Nieuwkerk is perfect als hoofdgerecht

Bruis je niet van de inspiratie voor al die feestelijke eetpartijen in deze tijd van het jaar? No stress. Jet van Nieuwkerk maakt kip uit de oven met geroosterde groente.

Benodigdheden voor 2 personen

Voor de marinade • 2 teentjes knoflook, fijngesneden • 10 blaadjes verse basilicum • 8 el olijfolie extra vergine • zout en zwarte peper voor de kip • 1 hele kip • 2 teentjes knoflook • 1 middelgrote winterpeen • 1 ongekookte biet • 1 venkel • 1 grote witte ui • 2 citroenen • 1 knoflook, gehalveerd • olijfolie extra vergine

Verder nodig • braadslede

Zo maak je het

Verwarm de oven voor tot 180 °C. Meng voor de marinade in een bakje de knoflook, basilicum, olijfolie en wat zout en peper.

Leg de kip in de braadslede en smeer hem in met de marinade. Het mag lekker dik en elk pootje moet bedekt zijn. Maak het vel van de kip op het borstgedeelte met je vingers een beetje los en breng daar ook wat marinade aan. Stop twee knoflookteentjes in de buikholte.

Snij de wortels in grove stukken, de biet in vier stukken, de venkel doormidden en de ui en een van de citroenen in plakjes. Leg de groente samen met de gehalveerde knoflook om de kip heen in de braadslede. Pers de andere citroen uit. Sprenkel het citroensap over de groente en de kip en stop de uitgeknepen helften in de buikholte.

Schenk een beetje extra olijfolie over de kip en zet de braadslede 1 uur in de oven. Bedruip de kip elk kwartier voorzichtig met een lepel met de vrijgekomen sappen, dat maakt het vel lekker knapperig en houdt de kip vanbinnen sappig.

