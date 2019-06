Minimale calorieën, maximale vitamines en ook nog eens tongstrelend lekker. What’s not to like aan asperges? Probeer dit heerlijke recept eens!

Ingrediënten

Voor 2 personen

6 witte asperges, schoongemaakt • 5 el room of biologische volle melk • 1-2 el harissa • 6 eieren • zout • 1 tl versgeraspte nootmuskaat • 2-3 el zonnebloemolie • 100 g (schapen)feta, verkruimeld • paar kleine muntblaadjes • 1 handvol dubbelgedopte tuinbonen • 3 el geknipte rucolakers (online verkrijgbaar) of raapstelen • 1 tl sumak

Bereiding

Snijd de asperges met een dunschiller of mandoline over de lengte in 3 dikke slierten en zet in een natte doek opzij. Roer in een grote kom met een garde de room met de harissa los. Klop er kort de eieren door. Breng op smaak met zout en nootmuskaat. Verwarm de olie in een brede koekenpan en leg er de aspergeslierten in. Schenk er na 1 minuut het eimengsel bij en laat 3 tot 4 minuten stollen. Duw met een spatel een aantal keer de randen iets naar binnen terwijl je de pan beweegt, zodat het nog vloeibare ei kan weglopen. Leg op een helft van de omelet het grootste deel van de feta, de munt en de tuinbonen. Vouw de omelet dicht. Verwarm nog 1 minuut. Garneer de omelet met de kiemen en de sumak. Kruimel er de rest van de feta over.

