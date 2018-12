Voor de feestdagen: Pavlova-trifle met stoofperen

Heb je geen zin om uren in de keuken te staan, maar wil je wél indruk maken? Met deze simpele recepten scoor je zeker punten aan de kerstdis.

Productie: Valérie Ntantu | Tekst: Yvette van Boven | Beeld: Oof Verschuren

Pavlova-trifle met stoofperen

Voor de pavlola 5 eiwitten • 1 el maizena • kleine el azijn • snuf zout • 125 g poedersuiker • 150 g bruine basterdsuiker

Voor de stoofperen 5 stoofpeertjes • 300 ml rode wijn • 1 kaneelstokje • 1 steranijs • reep sinaasappelschil • 4 el suiker • zout

Voor de karamelsaus 450 g witte basterdsuiker • 125 g roomboter • 1⁄2 tl zout • 500 ml slagroom • 2 el donkere koffielikeur, rum of cognac (optioneel)

Voor de roomlaag 125 ml slagroom • 250 g mascarpone • 2 el poedersuiker • merg uit 1 vanillestokje • scheutje (koffie)likeur of cognac • ca. 700 g stoofpeertjes, rood fruit of banaan

Verwarm de oven voor tot 200 ˚C. Bekleed een bakplaat met bakpapier. Klop de eiwitten op in een schone kom. Voeg al kloppend de maizena, azijn en het zout toe. Meng de suikers met elkaar. Schep als het eiwit stijf is lepel voor lepel de suiker erbij; de volgende pas als de vorige helemaal is opgenomen. Klop door tot het eiwitmengsel stijf en glanzend is. Spatel een grote cirkel op de met bakpapier beklede bakplaat. Wees lekker royaal, maak met de achterkant van een eetlepel mooie krullen langs de kanten omhoog. Bak de pavlova 10 minuten in de oven, zet de temperatuur op 100 ˚C en bak hem dan nog een ruim uur. Zet de oven uit en laat de pavlova zeker twee uur drogen. Bewaar ’m in een luchtdichte doos, maar niet in de koelkast.

Schil de stoofpeertjes en zet ze op met de wijn, het kaneelstokje, de steranijs, de sinaasappelschil, suiker en een snuf zout. Giet er zo veel water bij dat de peren net onderstaan. Breng aan de kook en draai het

vuur lager, zodat ze in 30 tot 40 minuten gaar stoven, met het deksel half op de pan. Haal ze daarna uit het kookvocht en laat ze afkoelen. Roer voor de karamelsaus de suiker met de roomboter en het zout in een pan met dikke bodem op halfhoog vuur tot de roomboter is gesmolten (het mengsel is dan wat korrelig). Doe de slagroom erbij en breng de saus aan de kook. Laat al roerend 30 minuten zacht koken tot het mengsel op de achterkant van een lepel blijft hangen. Laat een beetje afkoelen en roer eventueel de drank erdoor.

Klop de slagroom met de mascarpone stijf, roer de poedersuiker en het vanillemerg erdoor en breng de room eventueel op smaak met een scheut drank naar keuze. Zet koel weg tot gebruik.

Maak in een wijde glazen schaal lagen van stukken pavlova en room. Wissel ze af met karamelsaus. Eindig met de hele peertjes en giet vlak voor het serveren de ingekookte perensiroop over de trifle. Dien direct op.

Peace of cook

Kerst zwoegend doorbrengen in de keuken? Dat kan leuker! Met de drankjes, borrelhapjes, hoofdgerechten en finger licking toetjes uit dit kookboek van Yvette van Boven kun je relaxed genieten.

Home Sweet Home Xmas (€ 29,95 Fontaine Uitgevers)

Dit recept is afkomstig uit VIVA 51-52-2018. Deze editie ligt vanaf 17 december in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.