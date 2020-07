Nu we deze zomer niet naar de Caribische eilanden kunnen, halen we de tropen gewoon naar hier. Fijne exotische gerechten voor zwoele zomeravonden. Dit is het recept voor heerlijke, exotische quesadilla’s.

Voor vier personen

Benodigdheden

4 grote (25 cm) of 8 kleinere bloemtortilla’s

450 g cheddar, geraspt

Voor de pikamayonaise:

25 g Scotch bonnet-chili of Madame Jeanette, grofgehakt

1 grote ui, grofgehakt

1 teentje knoflook, grofgehakt

½ tl fijne mosterd

45 ml witte azijn

250 ml mayonaise

Voor de guacamole:

400 g avocado, grofgehakt

2 teentjes knoflook, fijngehakt

1 el limoensap

½ tl Scotch bonnet-chili of Madame Jeanette, fijngehakt

2 el koriander, fijngehakt

2 el zure room (optioneel)

Verdere toppings:

zure room

ingelegde jalapeño

verse koriander

Bereiding

Leg de tortilla’s op het aanrecht en beleg de onderste helft van elke tortilla met een royale hoeveelheid kaas. Voeg eventueel andere ingrediënten naar voorkeur toe. Vouw de bovenste helft eroverheen; elke tortilla is nu een halve cirkel. Verhit een grillpan (zonder antiaanbaklaag) of een barbecue. Gril de quesadilla vervolgens aan beide kanten tot hij knapperig is en de kaas is gesmolten. Begin dan met de pikamayonaise. Bereid de pika door alle ingrediënten minus de mayonaise in een keukenmachine te malen tot een grove pasta. Voeg ¼ tl zout en 30 ml water toe. Meng het geheel vervolgens met de mayonaise. Maak dan de guacamole door de avocado te prakken in een kom met een vork. Voeg knoflook, limoensap, chili en koriander toe. Meng goed en breng op smaak met zout en peper. Voeg zure room toe als de guacamole waterig is. Snijd vervolgens elke quesadilla in vier parten en serveer direct met een of meer van de toppings naar keuze.

De zon op je bord

De Caribische keuken barst van de tropische smaken en zomerse kleuren. Chef Helmi Smeulders woont al twintig jaar op Curaçao en runt daar een succesvol cateringbedrijf. In Het Caribische kookboek geeft ze de eeuwenoude Caribische keuken een moderne twist. € 21,99 Nieuw Amsterdam

Productie: Michelle Wolfkamp | Tekst en foto’s: Helmi Smeulders

Benieuwd naar de andere recepten? Die staan in VIVA-27, deze editie ligt t/m 7 juli in de winkel of bestel ‘m hier.