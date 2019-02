Recept: Quiche met (vlees)tomaten

Koken zonder dierlijke producten hoeft niet ingewikkeld te zijn. Deze recepten van Lisa Stel (bekend van het platform Lisa goes vegan) zijn simpel om te maken én superlekker.

Quiche met (vlees)tomaten

Voor 1 quiche

1 pak vegan bladerdeeg • 500 gram tofu • 10 zongedroogde tomaatjes • 1 el mosterd • 4 takjes tijm • 6 takjes verse basilicum • 2 el komijnpoeder • 2 el edelgistvlokken • 3 lente-uitjes • 1 grote vleestomaat • 250 gram minitomaatjes, in verschillende kleuren

Verwarm de oven voor op 180 °C. Neem een ovenschaal of springvorm met een diameter van 20 cm en leg er een groot vel bakpapier in. Laat de plakjes bladerdeeg ontdooien en bekleed de bodem en de randen van de ovenschaal met het bladerdeeg.

Laat de tofu goed uitlekken. Mix de tofu, zongedroogde tomaten, mosterd, komijnpoeder, edelgistvlokken, blaadjes van de basilicum en tijm in een blender en laat die draaien tot je een glad beslag hebt. Snijd de lente-uitjes in ringen en voeg die, samen met wat peper en zout, toe aan het beslag.

Giet het tofumengsel in de met bladerdeeg beklede ovenschaal. Snijd de vleestomaat in dunne plakken en halveer de minitomaatjes. Verdeel wat minitomaatjes en een paar plakken van de vleestomaat op de bovenkant. Strooi er peper en zout over.

Bak de quiche in circa 30 minuten gaar en goudgekleurd. Laat even afkoelen, zodat de binnenkant wat steviger wordt en de quiche beter is aan te snijden.

Vaker vegan

Een veganistische salade kan iedereen wel in elkaar flansen, maar met echt plantaardig koken weten veel mensen zich geen raad. De ruim 50 (heerlijke!) recepten in dit tweede boek van Lisa Stel maken het je makkelijk. Zowel voor beginners als voor doorgewinterde veganisten op zoek naar inspiratie.

Vegan Comfortfood Door Lisa Stel

Vegan Comfortfood Door Lisa Stel

